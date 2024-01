EMPRESES MARCADES

Les peticions que hem escoltat per part de Junts, sobre el retorn de les empreses que van marxar el 2017 pel procés independentista i amb el decret espanyol que els hi va facilitar que precisament vol revertir amb sancions pel mig pel seu retorn.

Aquestes empreses com ara La Caixa o Banc de Sabadell van traslladar les seves seus fiscals anant contra la mateixa societat on feien negoci, i el que és més greu, contra la democràcia, ja que la independència la va escollir i votar la gent majoritariament, per tant no estem parlant d’un cop d’Estat militar, d’una dictadura ferotge o altres similars, sinó la mateixa democràcia que simplement canviava el poder del territori de Madrid a Barcelona. Espanya amb el President Rajoy al capdavant conjuntament amb la violència policial i les clavegueres de l’Estat van aprofitar per intentar fent xantatge en tots els àmbits a Catalunya, i en aquest tant sensible va facilitar el trasllat de les seus d’empreses amb catifa vermella, una actitud més del tarannà miserable espanyol i que en realitat no va ser una mesura que portes moltes conseqüències per Catalunya, ja que la majoria els seus llocs de treball i seus van continuar a Catalunya, excepte la seu fiscal i es va demostrar que altres empreses que es van mantenir fidels com era la normalitat. Els números van ser que de les 5000 empreses que s’especulava que marxarien van acabar sent unes 300 i una part ridícula del total.

Tanmateix, tots els auguris per Catalunya, no s’han complert ja que l’activitat econòmica ha continuat i ha deixat en res la propaganda espanyola. No cal fer cap pas, totes van tenir la seva oportunitat i no entrar en una qüestió política i democràtica. Les seves actituds miserables aprofitant aquest decret espanyol ni han de ser premiades pel retorn, nomes faltaria, ni sancionades.

Aquesta activitat econòmica és lliure i legalment no es pot imposar ni revertir. De totes maneres si quedes una mica de dignitat i desprès de les actituds miserables d’aquestes empreses cal saber quan arribi l’hora qui te avantatges i qui no, cosa que amb la falta de dignitat dels nostres partits dubto que mai arribi a passar, ja que no hi ha mentalitat d’Estat per donar suport a empreses arrelades al país i ajudar a fer-les potents per plantar cara aquests lobbys i siguin una alternativa real per la gent.

Son empreses marcades.