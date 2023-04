ELS PARANYS DE LA HUMANITAT

Veig amb sorpresa com en un bosc de Kenia es van trobant cadavers, en aquests moments més de 90 i que sembla seran molt més, i encara amb més enuig quan descobrim que han mort de gana com a seguidors d’una secta. Un nou crim religiós.

Efectivament, sembla que el líder de la secta els va prometre que havien de passar gana fins la mort amb el premi de trobar a Jesús. De fet aquest personatge es considerat un terrorista i criminal ja detingut junt amb més còmplices. Sembla és una secta cristina de la fí del món. També han trobat persones encara vives però en tan mal estat que van acabar morint al poc temps. El bosc es troba a 500 quilòmetres de Nairobi i recorda el suicidi col·lectiu d’una secta americana que el 1978 va deixar 900 morts. La que ens ocupa es diu Esglesia Internacional de les Bones Notícies i els seus membres vivient en un ampli terreny en aquest bosc. Diu que els membres no creien en la escolarització dels nens, ni tampoc amb els metges.

Realment la opacitat de la ment humana no deixa de sorprendre i és fa difícil comprendre com aquestes persones han pogut degradar tant la seva vida per acabar d’aquesta manera. En el rerefons la religió amb les seves diferents formes i que tant de mal ha fet a la humanitat en tota la seva història amb un relat de xantatge emocional i espiritual intolerable. Tothom te dret a gestionar la seva vida com vulgui i creure amb el que li plagui nomes faltaria, però l’aprofitament per part de molts d’aquesta qüestió tant sensible molts cops lligada a la desesperació i la impotència davant les dificultats, però que no hi ha dubte hi ha altres vies per poder gestionar-la.

Que pot impulsar a algú a obeir una persona que la porta a posar fi a la seva vida amb una recompensa de fantasia i sense el més mínim crèdit. És fa impossible de contestar, però la desesperació o les dificultats extremes porten a buscar solucions extremes, deu ser el tarannà humà que per exemple amb aqueste persones també han sacrificat els seus fills, cosa que ja es fa molt difícil d’entendre si no hi ha alguna malaltia mental.

És molt clar que la religió ha aprofitat les debilitats humanes més sensibles en benefici propi i això és molt miserable. Deu ser per això que el sistema de control de la ciutadania en general per part del poder ho contempla com una eina efectiva i poderosa que perdura en el temps.

Es un dels paranys de la humanitat.