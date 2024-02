ELS INDEPENDENTISTES NO SON TERRORISTES

Aquestes paraules van ser pronunciade ahir per Pedro Sanchez i defineix la llei d’amnistia com valenta, reparadora i constitucional. De fet els partits catalans han avalat aquestes declaracions però sembla no volen entrar en aquest joc de contradiccions.

Sanchez ens diu això, i que els Tribunals també ho veuran així, quedan amnistiats tots els independentistes catalans. De fet desmenteix que la norma tingui forats pels quals es pugui colar algun jutge amb l’excusa del terrorisme i o traició. Ha fet referències a ETA o Grapo per expressar que es el vertader terrorisme. Ens ha remarcat que el text ja es prou sòlid i ha allargat la ma a Junts per fer possible el retrobament entre catalans i entre catalans i espanyols per afavorir la convivència. El President català ja ha expressat i demanat l’aprovació de la llei el més aviat millor.

Cal veure aquestes paraules en clau de gest cap a Junts per sortir de l’atzucac on es troba i que podria deixar la legislatura ferida de mort. Un discurs que hauria estat bé escoltar quan el Govern Popular va enviar les forces policials per agredir als votants catalans o quan van aplicar el 155 transgredint la voluntat popular de la ciutadania catalana i de les seves institucions, o quan no els hem escoltat amb els judicis farsa que hi ha hagut i la repressió que encara patim. Dir que els jutges ho veuran així com un acte de fe, tampoc es coherent amb les paraules dites fins ara i la por a les interpretacions dels jutges que ja han dit que no seguiran aquesta llei amb un acte insolit en una democràcia. Per cert quan esmenta els grups terroristes per posar exemples es deixa els GAL creats pel seu partit i que evidentment serian plenament terroristes. Diu que el text es prou sòlid però mantenen les excepcions de terrorisme i alta traició a la llei, si tant convençut estar quin problema veu de retirar aquestes excepcions.

Per últim, cridar al retrobament entre catalans es cinisme, mai s’han separat, els processos democràtics la minoria ha d’acceptar la majoria altrament seria una Dictadura de pensament únic i respecte el retrobament entre espanyols, mai s’ha separat, ser un Estat administrativament diferent no significa pas rebutjar els espanyols i les relacions personals i de tot tipus que podem mantenir ara, com passa de fet amb tots els Estats. Ja n’hi ha prou d’aquesta cantarella que nomes fa que menysprear la ciutadania i la seva sobirania com el centre d’una democràcia per prendre les seves decisions.

Efectivament, els independentistes no son terroristes.