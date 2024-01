EL LLEGAT ESPANYOL

L’Estat espanyol te molt clar que el seu tarannà democràtic es sota mínims i ho demostra a cada pas, podem parlar de la nul·la vocació de que el català sigui oficial a Europa o dels fets dels joves d’Altsasu que ahir en l’obra de Teatre que s’estrenava a Madrid van rebre l’ofensiva en forma de manifestació organitzada per VOX.

Efectivament, Lituània va refermar ahir el seu no a la oficialitat del català amb arguments curiosos i que fan sospitar que el paper d’Espanya i la seva petició de fireta i poden tenir molt a veure. Ens diu que podria provocar un allau de peticions de llengues minoritàries i això ho faria impossible, una predicció que no es demostrable, ja que cada Estat és un món, com exemple ens compara el català amb 10 milions de parlants amb el samogitia d’una part de Lituània, precisament d’on prové el President lituà amb mig milió de parlants. Primera equivocació i encara més quan el lituà, recordo oficial a la Unió Europea es parlat per nomes 4 milions de persones, per tant com argument cau pel seu propi pes. Recordo que cal unanimitat per l’aprovació de la oficialitat i les gestions espanyoles amb informes amb retard i malament no han ajudat gens. Com sabem ni PSOE ni PP no han estat mai favorables, ni ho son, i m’atreveixo a dir que ni ho seran, per tant un nou engany que en aquest cas empastifa altres Estats europeus.

En segon lloc, recordem el cas dels joves d’Altsasu que el 2016 van entrar en una baralla de bar amb dos Guardia Civils i les seves parelles que no estaven de servei, i van ser acusats de terrorisme i condemnats en penes desorbitades de presó. Una obra de teatre ens explica el cas i aquesta setmana s’estrenava a Madrid, per cert amb totes les localitats venudes. VOX ens va organitzar una manifestació davant el Teatre de protesta diuen per la dignitat de la Guàrdia Civil i contra el blanqueig del terrorisme. Ortega Smith ens diu que ningú apel-laria a la llibertat d’expressió si l’obra de teatre fos feixista o fes broma sobre les víctimes de l’holocaust ja que genera odi. Posa límits a la lliberta d’expressió, no tot es acceptable.

Aquest autèntic feixista retrògrad ens vol dir que una simple baralla de bar com moltes n’hi pot haver la qualifiquem de terrorista ja que es veu que els agredits eren Guàrdia Civils i tenen més drets que qualsevol altra ciutadà, barrejar aquest autèntic cop a la democràcia d’un Estat amb tics feixistas enviant a la presó aquests joves i deixant clar que hi ha ciutadans de primera i de segona, com tot bon règim dictatorial o barreja amb les víctimes de l’holocaust, on per cert ell suposo seria part dels botxins.

Sí, es llibertat d’expressió, un dret que Espanya es censurat i combatut, que li preguntin per exemple a Pablo Hassel que compleix condemna a presó.

El feixisme no pot parlar de llibertat d’expressió ni insultar exemples tant tristos com el cas d’Altsasu.