El Govern de Vichy a França, era com es coneixia el Govern francés que ho feia sota l’ocupació nazi i a les seves ordres. Si ho traslladem a la Catalunya actual, trobariem la similitud del Govern de la Generalitat com un col·laborador submís a l’Estat espanyol que ens espia i reprimeix sense contemplacions.

La Comissió del Parlament Europeu que analitzava l’espionatge a diferents Estats ja ha presentat les seves primeres conclusions en un informe que assenyala clarament l’Estat espanyol com a culpable darrera l’espionatge dels líders independentistes, ha criticat la poca informació donada pel mateix, i no veu el motiu esgrimit de seguretat nacional. El dona com a primer client europeu de Pegasus. Critica la seva gestió tant del CNI com del reconeixement de nomes 18 casos dels 165 així per la diferència de tracte per les denúncies del Govern espanyol per espionatge i pels líders independentistes.

Tanmateix el que més indigna en aquest assumpte, es la reacció tèbia del Govern català esperant les conclusions definitives i col·laborant al silenci d’aquest monumental escàndol democràtic espanyol, resumit amb les declaracions de Diana Riba, eurodiputada d’Esquerra i que ens diu que l’informe corrobora la Taula de diàleg. Recordo les paraules del President Aragonès un cop va esclatar el Catalangate en el sentit que les relacions quedaven congelades i reclamant responsabilitats, ara es passa a seguir a una Taula de diàleg amb els espies i assumint amb normalitat el cas.

Una nova presa de pel d’Esquerra i el seu Govern, que defensa una estratègia miserable i ja insultant amb la ciutadania per davant de la defensa dels mateixos drets humans, un comportament cínic que ja no s’aguanta per enlloc, un blanquejament d’un règim espanyol vergonyós que no li ha suposat cap cost, la violència policial, la repressió judicial sense fre, l’espionatge a líders polítics i de la societat civil vulnerant els drets més elementals, i ara ratificats per la Unió Europea al més pur estil de les Dictadures repressives. Una oportunitat per donar un cop damunt la taula, per acabar aquesta parodia sense fí.

No hi confiem, l’estratègia es seguir intentant manipular amb els mitjans i les paraules buides una col·laboració lleial a Madrid per la Catalunya autonomica de sempre i el seu poder institucional garantit, cojuntament amb el pagament dels indults als seus líders. Una venda vergonyosa que ja no respecta res.

El Govern de Vichy s’ha traslladat a Barcelona i de nosaltres depén aturar-lo.