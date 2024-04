EL FRANQUISME MAI HA MARXAT

Sense categoria

Aquests darrers dies veiem com Esquerra torna a reclamar un acte desgreuge sobre l’assassinat del President Companys, alhora veiem com la Junta Electoral prohibeix la referència “exiliats” a TV3, i al mateix temps la solució de la Comisaria torturadora de Via Laietana, és pot convertir en un Espai de memòria, però amb la policia en el seu interior. Gairebé 50 anys desprès de la Dictadura evidentment segueix ben viva.

Tres fets que indiquen clarament on ens trobem. La reclamació del repúblicans per restituir la figura executada del President fa molts anys que en base a la llei de memòria democràtica es vol anul·lar el judici i un acte de desgreuge a l’estil del fet per Alemanya amb les victimes del nazisme, però els colors del Govern van canviant i els anys van passant sense acabar de donar resposta, ja que precisament aquells que ho han de fer son els hereus del vell règim ancorats en unes estructures que no han evolucionat i que han dirigit des de la Transició l’Estat espanyol, potser davant les evidències algú hauria de dir que la farsa de la transició va ser simplement això, una farsa. Un altre element és la lluita contra la llibertat d’expressió d’un altre aparell com la Junta Electoral que sempre va en la mateixa direcció, en aquest cas també la llibertat d’informació, ja que els polítics que van marxar de Catalunya desprès de la violència policial per intentar impedir un referèndum, posteriorment la repressió total i la lluita de l’aparell judicial sense cap garantia contra ells i que s’ha demostrat amb les diferents sentències europees al respecte i que ha portat davant la indefensió i persecució política aquesta marxa, això no son vacances, s’en diu exili i per tant intentar amagar la realitat hores d’ara nomes ens porta cap a l’àntic règim. En darrer lloc la proposta per la vergonya de la Comisaria de Via Laietana on recordo un cop més cap torturador ha estat condemnat, ni tant sols jutjat pels seus fets i on ara pretenen concedir aquest espai amb la seva versió, franquista evidentment i amb la policia encara en el seu interior fent les seves funcions, com diu la Comissió de la dignitat, seria com si un camp d’extermini nazi és convertis en espai de memòria amb una presó interior en funcionament, una paranoia difícil d’imaginar en qualsevol altre lloc.

Son nomes uns exemples que ens diuen ben clar que el franquisme mai ha marxat i segueix en ple funcionament falsificant la història i amb tot el suport a l’àntic règim que mai condemnaran.