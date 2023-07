EL FEIXISME SENSE CARETA

La ignorància diuen que es molt atrevida, però en aquest cas el feixisme i la falsedat és sincera i fruit d’un odi irracional que l’apropa molt a la definició de feixisme per autoritari i per la imposició disfressada de democràcia.

El president del País Valencià, el popular Carlos Mazon ens diu que eliminaran qualsevol vinculació amb la cultura catalana i a qui vulgui imposar els Països Catalans. Ens diu que el català i el valencià són llengües diferents, una nova llei de senyals d’identitat pel poble i acabar amb la ideologia a les aules deixant a les families la tria de la llengua, per cert requisit que eliminaran a l’àmbit sanitari. Per últim acabar dient que no tindria problema en impulsar el valencià si es deixa clar que es diferent al català. Per un altre costat la líder de Sumar, Yolanda Diaz que ha tancat la porta al referèndum català, curiosament el 2017 deia que era inevitable i feia costat als presos polítics. Deia frases com “Atureu la violència contra un poble pacífic que nomes vol votar”.

Dues cares d’aquesta Espanya que viu en gran part de la seva persecució a Catalunya i tot el que representa, un odi de sempre que mai han dissimulat, ja sabem que la catalanofobia dona vots, i això va de l’extrema dreta de VOX a l’esquerra més falsa com pot ser el PSOE i ara Sumar. Mazon parla d’imposició d’una cultura que nomes la marca el poble i no les lleis, per cert es veu que la seva negació no ho considera imposició, parla de la falsedat de la llibertat de tria de llengua a l’escola, que a la pràctica es eliminar el català i d’eliminar ideologia que de totes les llengues del món nomes porta la catalana, una gran curiositat, on ho clava es que no li fa res donar suport al valencià si es deixa clar que no es català, potser hauria de saber que una cosa es el seu desig o la paranoia de l’Estat espanyol i l’altre una tesi que no li donaria suport cap filoleg del planeta. Pot dir que el sol no existeix, però no per això serà veritat. Han ofeicialitzat una llengua que simplement es una invenció per destruir-ne un altra. Aquest odi es diu feixisme i ja el coneixem prou.

Pel que fa a Diaz, es curiós veure com ha evolucionat, de denunciar la violència policial i defensar el lliure vot de la gent, el que faria qualsevol democrata a negar la paraula a la societat, perquè ella ho imposa, això es el que faria qualsevol feixista.

Son el feixisme sense careta de l’Estat espanyol, i amb això no cal participar-hi.