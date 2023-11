EL FEIXISME AL SEU AIRE

El tema amnistia ha despertat de nou el feixisme sense vergonya a Espanya i podem comprovar com les institucions segueixen “atadas y bien atadas” com deia aquell i senzillamen ho miren amb normalitat el que en un Estat democràtic no seria gens normal

Sabem per exemple que un regidor de VOX a Lleida fa un tuit en referència a Cuixart i Sanchez ” En un altre país, haurien estat abatuts, amb Pedro Sanchez n’han sortit airosos… però pagaran”. Això ho acompanya de la foto dels dos activistes pujats dalt del cotxe de la Guardia Civil el 20 de setembre del 2017. El delicte d’odi sembla clar però evidentment ni la Justícia intervindrà, ni la llei deixarà aquest gran democrata sense lloc com a representant de ningú.

Per altra banda a Hospitalet implanten senyals bilingües per la denúncia de l’entitat feixista Convivència Cívica. Ja son vuit les subtituides i que abans nomes eren en català, l’argument de l’Ajuntament ha estat no esperar la sentència del jutjat i evitar que moltes més facin el mateix camí. De fet però, el seu objectiu es fer el mateix a tot Catalunya. El denunciant diu que son petites batalles que si fem tots ens faran guanyar la guerra i ho considera una defensa dels drets lingüístics trepitjats pel règim totalitari dels separatistes de Catalunya.

Son nomes dos exemples de la realitat espanyola que vivim i com els ultres van al seu aire atacan amb tot un Estat darrera que els protegeix Catalunya i com es habitual la seva llengua, una croada que ja bé de molt enrere. El regidor de VOX a Lleida en qualsevol Estat i amb aquesta piulada d’odi irracional i amenaces evidentment hauria de dimitir o seria cesat ja que una democràcia vertadera no pot ser representada per aquests personatges però aixì com el delicte d’odi ha estat aplicat a independentistes en aquest cas segur que serà tractat o ignorat molt diferent.

Pel que fa a les senyals, forma part d’aqueta obsessió malaltissa per eliminar el català i de totes les formes se l’intenti afeblir i buscar problemes allà on no n’hi ha, com son les senyals de trànsit on la majoria de vegades els canvis entre un idioma i l’altre son gairebé inexistents. Aquesta es la protecció del català que la Generalitat té, o sigui cap i sempre a la voluntat d’aquests inadaptats que tenen molt clar que el castellà ha de ser la llengua primera i única.

Un feixisme amb barra lliure.