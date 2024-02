DECISIÓ DE FUM

La proposta d’AENA per ampliar l’aeroport del Prat, no hi ha dubte que es un caixa o faixa. El que es qualificaria com un xantatge que no canviarà ja que el poder total de decisió és a les seves mans.

Tots sabem de la necessitat de vols intercontinentals i la manera d’ampliar la infraestructura per competir al primer nivell, cosa que els dos partits catalans Junts i Esquerra comparteixen, també comparteixen aquesta denuncia al xantatge abans explicat de fer la proposta d’AENA o res. També en tenim un exemple amb l’inversió aprovada de 2400 milions a Barajas que el Govern espanyol ja ha anunciat i que no seria una prioritat en qualsevol Estat. Han denunciat que el PSC va votar a favor del traspàs dels aeroports a Catalunya i van acabar rectificant. La consellera ha dit que sense capacitat de de decisió, no serem un hub intercontinental.

Un altra tema recurrent i que sempre arriba a la mateixa conclusió pels anys dels anys. S’ha demanat mil cops però la resposta sigui quin sigui el Govern a Madrid sempre es la mateixa, les administracions catalanes no decideixen sobre el seu aeroport, com a màxim s’ha arribat a proposar un conveni amb participació minoritària catalana i el poder de decisió igualment d’AENA, o sigui res. Tots veiem com passen els anys i la política centralista on nomes existeix Barajas amb inversions com la que he descrit sense problemes i tot el suport i alhora procurant que Barcelona mai pugui arribar a aquest nivell encara que això costi moltes inversions perdudes i molt creixement de l’econòmia sense possibilitats. Es una política que ja coneixem i que no canviarà.

Escoltar la Consellera dir que sense poder de decisió no serem un hub intercontinental, ni fàrem una gestió en benefici d’aquesta infraestructura cabdal per un país, es de molt de cinisme per part del seu partit i de la resta, que tenen prou proves per veure que això no canviarà i nomes amb la independència seria possible, per cert una independència que van frenar el 2017 per si han perdut la memòria. Per tant dir ara el que fariem amb poder de decisió es una hipocresia que la gent no es mereix.

La societat catalana sap que una autonomia es una autonomia i un Estat es un Estat, i això traslladat a Catalunya i Espanya te unes conseqüències invariables que tots coneixem.

Mentrestant,anirem prenen decisions de fum.