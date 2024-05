Loco Brusca i Àfrica Llorens, dues de les actuacions destacades de la 28a Fira Trapezi

Unes 40.000 persones, les mateixes que fa un any, han assistit durant quatre dies a la 28a edició de la Fira del Circ Trapezi de Reus. Dels primers dies va destacar l’espectacle de Cirque Inextremiste amb bombones de butà. Dissabte va ser un dia molt intens als carrers, carpes i teatres. Al Teatre Bartrina va haver-hi divisió d’opinions. Oriol Borràs va presentar Proxima Centauri, un espectacle que segueix les fases de la vida d’una estrella i té els abusos a menors com a rerefons de tota una creació de difícil digestió.

A la petita plaça de Sant Pere es va presentar una de les sorpreses més positives d’aquesta 28a edició. Àfrica Llorens, de la companyia L’Immediat, no podia caminar ni aguantar els peus a terra. Dos acròbates la van poder aturar de totes les maneres possibles -pels peus, per la samarreta, pels pantalons etc- perquè no sortís volant cap al cel de Reus. Durant tot el dissabte es van fer cinc passis de 10 minuts de durada. Una delícia i un gran descobriment aquesta peça sobre el vertigen titulada La Lévitation réele i dirigida per Camille Boitel.

No era una novetat, però si una gran notícia i un encert la programació de Loco Brusca, pallasso i còmic que va deixar una excel·lent impressió a La Palma amb l’espectacle The train…is gone! Per la seva banda, el cabaret del Parc Anton Borrell va tenir moments molt elèctrics amb el número de cintes de la parella Xana i Diego i el número de bàscula de Trocos Lucos. Al final del cabaret, el presentador José Luis Redondo va fer una proclama contra el “genocidi” d’Israel al poble palestí i la codirectora de la fira, Cristina Cazorla, va voler fer una menció per a Teatre Mòbil, que deixen els escenaris definitivament.

A la imatge, Loco Brusca mostra un full de diari dels anys 80 durant l’actuació que va fer dissabte a La Palma de Reus. Foto: Manel Sala ‘Ulls’.