CONSTITUCIÓ DEROGADA

Sembla una fantasia, però aquest passat dimecres durant prop de 20 minuts la Sagrada Constitució, aquella “que nos hemos dado entre todos”, la beneïda pel franquisme, va ser derogada en el BOE per una errada.

Un nyap de grans dimensions, la va declarar derogada ja que va publicar per error l’epígraf “disposició derogada” a l’encapçalament de la Carta Magna del 78, com es posa a les normes que ja han caducat o han perdut la vigència. Al mateix temps 8 lleis fonamentals més com el Codi Penal o el Codi Civil per posar dos exemples van corre la mateixa sort. Un cop detectat ho van poder resoldre i va tornar la vigència. De fet fa poc un mateix article d’una llei va ser modificat diferent per la vicepresidenta Yolanda Diaz i la Ministra Irene Montero i encara no se sap quina de les dues versions es la bona.

Van ser nomes 20 minuts, però aquesta llei profundament antidemocràtica, no podia ser d’altra manera tant pel context, pels autors i per les intencions en el seu moment va quedar fora de circulació. Una llei magna creada per satisfer el franquisme, amb uns ponents sinistres i de clara amistat amb l’àntic règim i que te per màxim objectiu la unitat del regne i l’autorització a les forces armades per actuar si cal. Una llei que es va fer abans que les Corts quedessin votades per la ciutadania i constituides amb la missió primera de fer-la, cosa que ja denota la intencionalitat que deia abans i la falsedat d’aquesta transició al no res. Una Dictadura amb el dictador mort i on els guanyadors de la mateixa van dirigir el nou capitol d’aquest Estat i la seva protecció total. Perquè ens entenguem, es com si la fi de l’Alemanya nazi fos dirigida pels mateixos en la seva transició. Per tant el que en va sortir no podia se res de bo i molt menys democràtic, amb imposicions difícils d’entendre com la monarquia per davant de la República enderrocada pel cop d’Estat militar de Franco i que encara perdura.

Aquesta i en nom d’aquesta es nega a la ciutadania decidir el seu futur, no en te dret, i es permet no depurar les estructures de l’Estat ancorades al passat com hem vist amb la Justícia espanyola i els seus partits de fireta validant la repressió a Catalunya.

Una Constitució derogada, però per poc temps. Jo sempre sere partidari de Cartes Magnes curtes com la dels Estats Units amb conceptes bàsics, i que puguin ser complementades amb lleis on la ciutadania tingui a la seva mà la seva aprovació o no precisament com a centre de decisió de tot el sistema. Precisament el que mai voldria el franquisme espanyol.

Derogada 20 minuts.