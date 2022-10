CENSURA SENSE LÍMITS

Que Espanya no es una democràcia, crec que qualsevol persona no implicada directament i objectivament parlant podria validar. Ara ens ho torna a demostrar tancant planes webs per una campanya de l’ANC, quina casualitat, amb excuses de mal pagador.

El Jutjat ha ordenat tancar la web de la campanya “Consum estratègic” de l’ANC i la titlla de deslleial i contrari a la bona fe. Aquesta web contenia un cercador de les empreses més compromeses amb l’economia catalana i per tant més deslligades de l’Estat. Aquesta es una demanda de Foment del Treball que deia que la campanya incitava un boicot empresarial i falsejava la lliure competència, cosa que el Jutjat ha interpretat com un acte obstaculitzador de l’entitat i que va més enllà de provocar o estimular el debat entre els consumidors. l’ANC ja ha dit que es un precedent inquietant per a la llibertat d’expressió i associació, dins la vulneració de drets fonamentals i per la repressió contra l’independentisme, per via dels interessos de les empreses oligopolístiques amb seu a Madrid.

Una nova cacicada d’un Estat venjatiu que utilitza la repressió per acabar amb l’independentisme i alhora protegeix els interessos economics de les seves estructures amb els Jutjats com arma, ja que com sabem la separació de poders es inexistent. La campanya simplement agafa uns items concrets en aquest cas empreses lligades a l’economia catalana i les esmenta com informació pel consumidor que es lliure de triar el que vulgui. Això evidentment no va contra la lliure competència, ni contra ningú, es com la publicitat d’una marca concreta, que no significa que vagi contra la resta del mercat, però en aquest cas sí. No hi ha dubte que la informació a la societat, o concretament alguna informació no es de rebut pels grans monopolis espanyols i els seus interessos comercials i per tant com deia via judicial han aturat la iniciativa que de cap manera incita a fer cap boicot a ningú, simplement i en nom de la llibertat d’expressió i des d’una entitat que no treu cap benefici de la tria final del ciutadà, cosa important, simplement informa.

Cap obstaculització, que no sigui la del discurs oficial i únic des de l’Estat, una nova vulneració de drets a una societat sense cap escrúpol i que tracta la societat com una nosa o simples actors secundaris que no tenen dret a triar o decidir, una censura sense límits d’un Estat també sense límits alhora d’exercir la seva no democràcia.