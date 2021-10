CENSURA EN ELS MITJANS PÚBLICS

Polèmica grossa amb el gag del programa Bricoheroes de TV3, on un cop més veiem com el model de societat que ens instauren cada cop és més encotillat i dirigit amb una sèrie de línies vermelles i política del correcte que nomes fa que idiotitzar la mateixa societat.

El CAC analitzarà els continguts del programa d’en Peyu i Jair Dominguez. De fet en Peyu va acusar TV3 de censurar un acudit per estalviar-se problemes polítics. Concretament un gag on un milionari desitja una fel·lació de Letizia Ortiz i posteriorment de la seva filla. La cadena manifesta que es tracta d’un acudit manifestament masclista i misogin, fins hi tot pedòfil.

Tanmateix el programa ha acatat la censura denunciant la falta de llibertat d’expressió de la cadena pública.

Un nou cas de censura que crec una societat plural, lliure i democràtica no hauria d’acceptar, alhora hauria d’exigir uns mitjans públics com es TV3 que també fossin plurals i amb respecte a la llibertat d’expressió, sobretot en el context de l’humor com es el cas. No podem caure en el parany d’una societat cada cop més acomplexada per uns quants que marquen la pauta del correcte i si es passa la línia amb el perill de rebre mil i una desqualificacions.

Si analitzem el cas concret, es molt important veure el context d’un programa d’humor i satira, o lògicament la màniga hauria de ser molt més ample per la bona salut mental de tots. Si ho agafem per la part política. Crec que en aquest cas la monarquia com a càrrecs públics poden ser subjecte de broma i critica com qualsevol altra persona, i en aquest cas encara més per ser precisament públics, pagats amb diner públic, de tots, i en el cas concret que ens ocupa personatges com els monarcas posats a dit per un dictador i amb nul respecte per la ciutadania com ja va demostrar el Rei en el seu discurs de 2017 incomplint totes les seves preteses funcions, encara que això seria un altra tema.

Pel que fa a la segona part amb el masclisme i fin hi tot la pedofilia, crec que en un cas real, el sexe te moltes opcions i maneres, si son consentides pels dos i de mutu acord no hi ha cap masclisme per enlloc, un altre cosa seria per obligació. Molt menys encara en un context d’humor, on aquests talibans del correcte o no correcte pretenen eliminar qualsevol tema que no els agradi. De fet ja va passar fa poc amb un humorista sobre temes LTGBI i una regidora que el va censurar en ple directe. Potser ja n’hi ha prou de coartar la llibertat d’expressió en nom del control total d’un sistema sobre el pensament i les maneres de comportament de la societat.

Et pot agradar més o menys el gag com qualsevol altra, però no veig un motiu per censurar-lo. Per aquest mateix camí ja m’hauria de poder negar a donar la meva quotat d’impostos a un mitja públic si no estic dacord en el seu funcionament i el seu respecte a la llibertat d’expressió, i això no crec que em sigui viable.

Les llibertats van cares i el sistema es defensa per retallar-les cada cop més amb excuses de mal pagador.