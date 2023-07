AVUI CATALUNYA NO ES UN PROBLEMA

Aquesta frase l’ha dita Meritxell Batet, la presidenta socialista del Congreso, i ens diu moltes coses del tarannà i de l’engany dels nostres partits a Madrid davant la societat catalana.

Batet ens diu amb la seva mentalitat totalment autonomica, que quan parlem de pensions parlem dels catalans o quan parlem de la pujada del salari mínim també per posar dos exemples. Per això diu que Catalunya està molt present i ha deixat de ser el problema del 2017 millorant la convivència i amb més inversions que mai. Davant les condicions per investir Sanchez posades per Esquerra en forma de traspàs de Rodalies, protecció del català i revertir el deficit fiscal parla del preu en cas de que hi hagi un Govern Popular.

La dimensió de l’engany dels nostres partits es colossal i la por a perdre diputats diumenge a Madrid s’ha fet notar, de fet s’ho han guanyat a pols enganyant la ciutadania un cop i un altra, ara els republicans ens posen 3 condicions per pactar amb Sanchez que ens tornen a traslladar molts anys enrere en un bucle infinit que mai acaba però que els manté les nomines a la butxaca. Unes condicions que saben impossible pels fets ja demostrats i perque ja han estat negades un cop i un altre. No hi haurà traspàs de rodalies mai, nomes la farsa que van acceptar fa uns anys que desprès es va descobrir que era un traspàs sense vies, sense trens i sense res. El PSOE sempre ha anat contra la llengua catalana o ha avalat la guerra contra ell, per exemple sempre han negat demanar la seva oficialitat a les institucions europees i el deficit fiscal es crònic amb qualsevol color de Govern i mai canviarà, es el nostre paper assignat. Curiosament el frau es tant bestia que el dret a l’autodeterminació ja no es ni condició per pactar res.

Batet ho diu ben clar, ja no som un problema, ja que per ella el problema es que els catalans decidissim lliurement i democraticament el nostre futur polític, aquest es el seu nivell democràtic, un cop a cops de porra i amb cops d’estat estil 155 ho han avortat, ara el seu feixisme se sent reconfortat i la gent com sempre al calaix en un paper secundàri que ja ho decidiran ells per nosaltres.

Aquest es el nivell electoral de diumenge. Cal un cop de puny damunt la taula i aquest nomes es pot assolir retirant la confiança amb aquesta farsa per provocar una reacció o albirar un futur on la ciutadania torni a tenir veu i vot.