Una dictadura plena.

Ens vam afartar d’escoltar representants de l’Estat espanyol en cada acte internacional on intervenien repetien la cantarella que Espanya és una democràcia plena. De fet un mantra que evidentment no te suport amb la realitat espanyola.

Aquests dies veiem les manifestacions contra l’ammistia davant les seus socialistes amb el Cara al Sol de fons, banderes amb el pollastre franquista i cantics molt allunyats de qualsevol democràcia. Per si no n’hi havia prou, ara entra en escena la Fundación Francisco Franco, ja de per si incompatible amb qualsevol democràcia normal, no imagino a Alemanya, la Fundación Adolf Hitler per exemple. Una Fundació en honor a un Dictador sanguinari totalment legal i titlla el PSOE d’organització delinqüencial per negociar l’amnistia i que respon a una exclusiva perpetuació del poder. Ens diuen que es el principi i la fi del règim del 78 i no els estranya del partit socialista una organització criminal que va ser al màxim esplendor entre el 34 i el 36 provocant una Guerra Civil. Volen atorgar la impunitat del delicte més greu i devastador per la convivència futura.

Aquesta democràcia plena espanyola, no nomes permet una Fundació que honora el Dictador, sinó que te veu per titllar els altres de delinquents, quan precisament defensen un assassi sanguinari que dona nom a la Fundació. Segurament saben que el PSOE forma part de la falsa transició espanyola aquella que si va acceptar una amnistia per tots els assassins, torturadors i col·laboradors del Règim, nomes cal veure el paper de Felipe Gonzalez com a líder i col·laborador d’aquesta farsa democràtica. Parla de perpetuació del poder quan defensen un Dictador que hi va estar 40 anys i va morir al llit també sona molt surrealista. Alhora el Règim del 78 és una simple perpetuació del règim dictatorial actualitzat amb una capa democràtica externa i unes estructures que no han canviat mai i que han validat que les victimes segueixen sent culpables per sempre i el morts segueixen als vorals de la carretera enterrats. Parlar de provocar una Guerra Civil quan va ser una sublevació militar contra un règim validat democràticament i encapçalat pel General Franco i que sempre han volgut distorsionar amb el conte del dos bàndols com si la responsabilitat fos per igual.

Per últim parlar de convivència futura, per una amnistia on una majoria parlamentària ha seguit el programa promés a la ciutadania i finalment ha donat la paraula a la mateixa en forma de vot per validar-ho no veig per enlloc que afecti a cap convivència, al contrari la fa més forta. No crec que sigui el cas de la Dictadura criminal que ells defensen.

Una dictadura plena.