RACISME A LA CARTA

Igualtat ha multat a la líder d’Aliança Catalana, Silvia Orriols per unes declaracions que consideren una infracció greu prevista a la llei d’igualtat de tracte i no discriminació. Crec que cal revisar aquest protocol i de pas no utilitzar la paraula racisme amb tanta lleugeresa com fins ara.

L’Oficina d’Igualtat multa amb 10000 euros a la batllesa de Ripoll per declaracions racistes en un debat televisiu. En concret va dir”els musulmans es regeixen per una llei religiosa i que la xaria és incompatible amb els valors d’Occident” i va seguir dient que en una Catalunya islàmica hi hauria violacions en grup, mutilacions genitals i matrimonis forçats. Explicant que si els musulmans no reconeixen democràcies europees ni lleis civils s’acabara imposant l’homofòbia. La infracció diu que es per discriminació envers una persona o grup al qual pertany en aquest cas la comunitat musulmana. La consellera Tania Verge ha assegurant que els discursos discriminatoris no tenen cabuda a Catalunya.

Crec que vivim instal·lats en una societat on hem pervertit el sentit de les paraules, i per exemple el racisme que evidentment s’ha de combatre, és massa seriós per utilitzar-lo a la lleugera o desvirtuar el seu significat per simple interés de determinats grups. Si parlem de discriminació crec que Espanya vers Catalunya en molts àmbits és el pa de cada dia tant economicament, com culturalment i identitariament i no veig pas tants escarafalls. Alhora el racisme atribuit a Orriols així com des del minut zero en tots els mitjans qualificat de partit d’extrema dreta també seria racisme en sí, però aquest es institucional i consentit, per tant es veu que no entra dins la categòria. Si analitzem el que va dir concretament, es cert que els musulmans segueixen una llei religiosa i que la xaria concretament es retrocedir en el temps molts segles i una carta blanca del terror que evidentment no es compatible amb cap valor que suposadament Occident defensa.

Per altra banda precisament Europa teoricament és regeix per una llei civil amb uns valors que estan molt per sobre de qualsevol fe religiosa o tarannà espiritual i el musulmà que aterra a la nostra societat sense renúnciar a la seva cultura evidentment ha d’adapatar-se amb aquesta realitat com seria la normalitat, si no ho fan si que entrem en un racisme o discriminació respecte la societat autoctona que sembla que la Consellera no contempla. La integració és així, del nouvingut a la societat del lloc, no pas a l’inrevés. Si com diu els discuros discriminatoris no tenen cabuda, crec que ho hauria de tenir en compte i analitzar molts altres discursos que ens discriminen cada dia i no posar multes per esgarrapar quatre vots i defensar un món de cap per avall.

És el racisme a la carta.