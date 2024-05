Voltaire contra Rousseau

Fa alguns dissabtes, vaig tornar al teatre. He de confessar que no en sóc un gran espectador. Hi vaig comptades ocasions. Sóc més de cinema, tenint en compte la meva iniciació cultural de barri obrer. I no és que em desagradi l’univers escènic. Vaig gaudir-ne molt mentre havia interpretat alguna obra a COU, i també vaig fer un curs a la meva etapa universitària per millorar els meus recursos expressius. El problema és que em frena el risc de decepció. Primer, perquè em sap greu pels actors; segon, perquè hi ha poques trames que valguin la pena; tercer, perquè no he abandonat la meva ànima proletària amb la sensació d’haver perdut temps i molts diners en un espectacle prescindible.

Tanmateix, aquell dissabte de febrer que vaig agafar el tren a Barcelona per veure en Flotats, qui sap si per darrera vegada, va ser fantàstic. Probablement inoblidable. No només per una dicció que em fa recordar com els actors nacionals fixen l’estàndard de la llengua (com d’altra banda fan els actors britànics shakespearians), ni per l’agilitat mental capaç d’exhibir en una obra exigent, ni per la capacitat de moure’s per l’escenari tenint en compte els vuitanta-cinc anys (començo a pensar si no haurà fet un Faust que impliqui un pacte amb el diable). La vaig trobar inoblidable per un text, magnífic, capaç de recrear un duel dialèctic entre dos dels pensadors més rellevants de finals del XVIII: Voltaire (interpretat per Flotats) i Rousseau (amb Pep Plana com a digne antagonista).

La Disputa, un text teatral escrit pel dramaturg Jean-François Prévand, recrea un dels enfrontaments més llegendaris de la història de la filosofia. Més enllà de l’episodi concret, fins i tot de posar en escena una polèmica que posa de relleu la tensió entre els principis il·lustrats i els indicis de l’irracionalisme romàntic, hi ha l’expressió descarnada de dos posicionaments, davant el pensament i la vida, completament antagònics: la raó i el sentiment; la distància prudent respecte la complexa naturalesa humana, davant l’exhibició, sovint impúdica, de les emocions; el cinisme contingut, davant la hipocresia incoherent més descarnada. La il·lustració davant el romanticisme.

Una de les virtuts que ha de tenir qualsevol clàssic és la capacitat d’establir un diàleg entre passat i present. Que hom pugui interpretar un conflicte del passat que pugui ser reconegut fàcilment en el present. I, malgrat que l’obra va ser redactada durant la dècada de 1990, permet reconèixer fàcilment –probablement a causa d’alguna adaptació del text– bona part dels debats actuals. O, millor encara; dels no-debats actuals.

Voltaire es mira les coses amb escepticisme, amb prou racionalitat perquè ningú no surti ferit. És, fonamentalment, un descregut, que dubta de qualsevol certesa i es manté a distància de qualsevol dogma, malgrat que això el perjudiqui (i en una època de semiteocràcia, aquest era un esport arriscat que podia comportar presó o, com surt clarament reflectit a l’obra, exili). Per contra, Rousseau es pren tot seriosament. Abjura de la raó. Odia la intel·ligència. Abusa de les idees fins a deformar-les en idealisme. Està sempre emprenyat, malgrat que es passa tot el dia xerrant sobre la felicitat. Voltaire parla de civilització: la que permet regular els instints primaris i predadors a un individu amb instint animal per permetre una convivència raonable. Rousseau crea la teoria del bon salvatge: l’home és bo per naturalesa, mentre que la societat el corromp. Voltaire, defensava la tolerància; Rousseau queia en el fanatisme. Voltaire adorava la frivolitat; Rousseau, malgrat escriure sobre educació, no va dubtar a abandonar els seus cinc fills a l’hospici.

Vaig haver de suportar massa en Rousseau quan feia magisteri. En una època en què semblava que la majoria dels meus professors havien estat al maig parisenc del 68, la idea de deconstruir l’escola tradicional semblava una obligació ètica. L’escola activa havia d’imposar-se a l’escola tradicional