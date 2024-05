ACPV: DIADA NACIONAL DEL PAÍS VALENCIÀ

Com tots i totes sabreu, el passat 27 d’abril va tindre lloc la tradicional manifestació en commemoració del 25 d’Abril pels carrers de València. ACPV valora molt positivament la convocatòria; el poble i les entitats van reaccionar provocant una manifestació multitudinària com feia temps que no es veia.

“Milers de persones criden a València som País Valencià”, “Nombrosa assistència a la manifestació a València contra “els atacs” al català del PP i Vox”, “La força d’un poble unit, alegre i combatiu” són alguns dels titulars de tota la premsa que se n’ha fet ressò, no sols, de la manifestació sinó també de l’acte matinal al teatre Olympia “País Valencià: la mirada d’Estellés”, “un acte d’homenatge al poeta i una representació de qui som i d’aquells que no volen que ho siguem”, com bé va dir Anna Oliver, presidenta de la nostra entitat, al seu discurs de cloenda de l’acte.

Tot seguit us deixem un dossier amb tots els articles que han parlat de la jornada del passat 27 d’abril.

Acció Cultural del País Valencià confia en vosaltres, el poble valencià conscient, confia en la vostra força i vos dona les gràcies pel suport incondicional.

És per tot això, que hem encetat una campanya contra la mal anomenada llei de llibertat educativa que nosaltres anomenem com a Llei Rovira. Pels nostres drets, signa i adhereix-te al manifest

