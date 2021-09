PRESIDENT, FACI LA INDEPENDÈNCIA

La Diada ha deixat clar que una bona part de la societat catalana no pensa caure en aquest engany del pacte amb l’Estat per deixar el referèndum d’independència amb res, que ens proposa el Govern i en especial Esquerra Repúblicana, i ho han demostrat totes les persones que van assistir a la Manifestació a Barcelona i també la gran quantitat que per diferents motius es van quedar a casa però segueixen resistint.

Caldria considerar com excepcional veure com en una manifestació independentista el President de la Generalitat i la cúpula del principal partit de Govern amb Junqueras al capdavant eren protegits per personal de seguretat davant la gent, aquella que precisament hauria de ser la seva gent, això en principi no havia passat mai, i hauria de fer pensar a aquests dirigents i partit en particular que han fet per allunyar-se d’aquells que teoricament representen.

En segon lloc veure que el frau immens de la Taula de diàleg, que a la que teoricament es la setmana de fer-la visible, el dilluns no hi ha dia, no hi ha confirmada l’asssistència del President espanyol, i ni tant sols hi ha ordre del dia. Tot això dona idea de la seriositat en que es prenen la mateixa aquesta part. De totes maneres la part catalana tampoc es queda enrere, la seva submissió no te límits i com sempre han passat d’exigir la presència de Sanchez, a dir que hi aniran igual si no hi assisteix. Un altre item es la reclamació d’una proposta espanyola, quan la proposta que ens volen vendre i diuen defensaran a la Taula es autodeterminació i ammistia.

Fa riure per no plorar. Pidolar l’autodeterminació, quan es recollida a l’ONU i signada en la seva globalitat pel mateix Estat, ja es trist, però quan has exercit aquest dret democràticament, has votat el dia 1 d’octubre i has guanyat, i pretens tornar a la casella de sortida aixó ja es miserable. Per altra banda ammistia pels milers de repressaliats, saben que molts d’ells han tingut a la part acusatoria la mateixa Generalitat i saben que la repressió judicial nomes es pot aturar amb la independència, quan els Tribunals espanyols deixaran de donar cap efecte. Per tant cap proposta a l’horitzó.

De fet, nomes cal veure com els mitjant públics catalans han tractat l’èxit incomode de la Diada pel sistema mateix català quan a la nit a TV3 es va arraconar el que era la notícia del dia per parlar d’un Bisbe que ha marxat del seu càrrec, aquest es el relat que els partits ens volen vendre per fer veure que les aspiracions d’independència ja no existeixen.

Com va dir l’Elisenda Paluzie “President, faci la independència”.