LES PETICIONS DE L’AUTONOMISME

La competició vergonyosa entre Esquerra i Junts per les peticions al PSOE i garantir la seva investidura ens ha fet veure els darrers dies com per part repúblicana es donava per tancada l’Ammistia i ara ens diuen que el traspàs de Rodalies es un fet. Per la part de Junts ens diuen que l’Ammistia no està tancada tal com la volen, però ja van donar per fet el Català a Europa per exemple.

Cal dir que en aquesta competició de la vergonya res del que ens anuncien serà amb pagament per avançat i comprovat com es reclamava en principi. Ho veiem amb el català a Europa on el més calent es a l’aigüera, igualment en el Congreso. Tenim a la memòria el traspàs de Rodalies passat que ens van vendre els nostres partits com la vuitena meravella i simplement era fum o una ammistia que l’aparell judicial pot tombar i deixar en zero per molta llei que es tramit. Vull dir amb això que aquests acords tornen a dependre de la bona voluntat del PSOE del 155 que ja sabem com les gasta.

De fet per un costat son acords autonòmics sense cap previsió de donar via lliure a la declaració d’independència votada pel poble en un referèndum el 2017. Això que ja es prou greu hauria de comportar el rebuig de la gent als nostres partits i els seus acords de cartró pedra. Crec que els socialistes espanyols saben que una repetició electoral els faria tornar a l’oposició amb tot el que això comporta i per tant estan en una situació de feblesa que dins el prisma autonòmic hauria de fer per demanar altres temes enquistats com la fi del deficit fiscal o el traspàs de l’Aeroport del Prat per exemple. De fet si els nostres partits mai haguessin cregut amb la independència catalana simplement haurien de demanar si no volen acceptar el resultat i les conseqüències del 2017, un referèndum pactat i segellat amb un mediador internacional que ho avali per resoldre el tema d’una vegada. No ho faran, ja que ni en tenen intenció, ni els interessa aquest risc pels seus partits que dins l’autonomisme poden seguir fent negoci i poder encara que sigui autonòmic.

Una visió clara independentista, veuria que ara seria l’hora d’afeblir el PSOE, un gran obstacle pel nostre alliberament nacional, una nova oportunitat perduda, com ja es va perdre fa uns anys quan van tocar mínims dins el nostre Parlament i l’independentisme va avançar.

Es conformen amb les peticions de l’autonomisme.