Les clavegueres sempre surten.

Els papers secrets de l’anomenada Operació Catalunya nomes fan que confirmar aquesta pràctica del Govern de Mariano Rajoy amb convivència amb Fiscals, la policia, mitjans, empresaris i el que anomenem deep state contra l’independentisme i que deixa ben clar de quin Estat parlem quan anomenem Espanya.

Aquesta persecució amb informes policials falsos i falsos testimonis contra l’independentisme, evidentment era sabuda per M.Rajoy, bé crec que ara ja es pot dir que correspon al President Mariano Rajoy i el seu Govern, especialment Jorge Fernández Diaz i que dona idea de la guerra bruta que un Estat sense democràcia pot utilitzar contra la simple voluntat de la ciutadania, i que en un Estat normal suposaria un escàndol amb greus conseqüències amb condemnes i depuració d’una policia corrompuda i uns Jutges del passat.

Sobre el tema, Isabel Díaz Ayuso ens diu que no sap quin és l’interès d’aquestes notícies, i ho atribueixa a deslegitimar el PP, el que significa que callin i nomes puguin governar uns i decidir per tothom. El President murcià Lopez Miras ho justifica dient que Rajoy va posar tota la maquinària de l’Estat al servei de la Unitat d’Espanya i l’interès general de tots els espanyols i poder frenar un cop d’estat a Catalunya.

Realment res de nou, ni res que no es tingui present. Ayuso és fa l’orni, i el seu nul tarannà democràtic fa que trobi normal aquest joc brut contra rivals polítics per eliminar-los. La seva lògica el va un victimisme cap al seu partit i parla de que governin altres per decidir per tothom, potser algú li hauria d’explicar que un Govern fa lleis i gestiona per tothom, els seus votants i els que no ho han fet, es de nivell bàsic de democràcia. El President murcià també troba aquestes pràctiques mafioses normals i tot per la unitat d’un territori per damunt de l’opinió del seus habitants, i s’atreveix a parlar de l’interès general de tots els espanyols que es veu dicta ell. Per rematar el seu tarannà treu les paraules cop d’Estat per definir un referèndum i el poder de decisió de la ciutadania. No hi ha dubte que l’àntic règim li agrada més.

Quan les clavegueres opinen de les clavegueres no hi ha dubte que qualsevol part d’ètica, de democràcia o respecte desapareixen completament. Com deia abans seria un cas que esquitxaria tots els racons d’un Estat normal, cosa que el mateix Sanchez sembla deixa per una Comissió d’investigació que com sabem no comportarà res més que beneficis polítics per cada partit depenent de les conclusions que vagin sortint.

Les clavegueres sempre surten.