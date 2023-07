LA LLENGUA EN PERILL

Per tots aquells que esgrimeixen com a vot necessari, la teorica esquerra espanyola amb el PSOE per evitar PP i VOX, i que ens diuen que la llengua catalana ho trindrà difícil si aixó succeix, en podem veure els fets reals.

A Borriana el govern municipal de PP i Vox ha retirat i vetat de la Biblioteca les revistes Cavall Fort, Enderrock, El Temps i altres en català, assegurant que promouen el separatisme. No son catalans de segona, som valencians i espanyols diu el regidor de l’ultradreta. De fet a les xarxes socials ja ha publicat “Missió complerta”. Mai haguessim imaginat que la revista juvenil Cavall Fort sigui una eina ideològica i no de diversió i entreteniment per la canalla. Com ja sabem el problema no es aquest, es la llengua que està escrita, una llengua que volen eliminar de totes les maneres possibles dins la política de pensament únic i imposició, també anomenada feixisme que en aquest cas patiran els ciutadans d’aquest poble del País Valencià.

Fins aquí semblaria que tenen raó aquells que esgrimeixen la por al llop per les properes eleccions, però si analitzem que ha fet el PSOE, i com s’ha comportat amb la nostra llengua, la cosa ja no es tant clara. La protecció de la llengua promesa s’ha incomplert clarament. No s’ha canviat el reglament de les cambres per poder parlar en català, i s’ha descobert que mai han demanat a la Unió Europea la utilització del català, contrariament al que ens deien. La nostra escola catalana continua als Tribunals pel tema del 25% de castellà a tots els centres, i també ha quedat en res l’acord per blindar el català a l’audiovisual que obligava a oferir un mínim del 6% de continguts en la nostra llengua, cosa que tanta propaganda van fer des d’ERC i que com no, tampoc es així. La lluita del castellà com a llengua vehicular l’ha portada als Tribunals l’Advocacia de l’Estat, que prové del Govern espanyol i que es un nou atac per destruir la nostra llengua.

Per tant i com veiem, la nostra llengua segur que estarà amenaçada per la paranoia feixista d’un Govern dels Populars amb VOX, però cal afegir que el Govern PSOE i Podemos ha estat igual o més bel·ligerant amb el català i el seu objectiu més enllà d’anuncis de fireta ha estat un atac constant i una sèrie de mentides que nomes busquen deixar la nostra llengua en res per la seva clara xenofòbia lingüística demostrada.

La llengua en perill ho serà per pertanyer a l’Estat espanyol, no per qui governi.