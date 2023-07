LA DESLLEIALTAT NORMALITZADA

El Govern de Catalunya denuncia que l’Estat provoca pèrdues per a Catalunya de 20 mil milions (1700 des del 2021 en impostos, 13 mil iva del del 2010 i 2400 en inversions de del 2018). Deixant clar que continua la tendència de Governs anteriors dels Populars en recentralització dels ingressos estatals.

Rebaixes unilaterals del govern socialista que han fet perdre a Catalunya. Pel que fa l’IVA s’ha incomplert la llei de finançament autonòmic que imposa el repartimen al 50% de la recaptació de l’Estat, recondant que el repartiment del dèficit serà una pèrdua de 780 milions pel proper any a Catalunya. La no rebuda d’inversions previstes, tot un clàssic i que han quedat sense executar amb el Govern socialista. De fet la tendència a recentralitzar ha provocat que els recursos disponibles per l’Estat hagi crescut un 88%, i l’autonomic nomes un 40%. Una explicació senzilla son les rebaixes en impostos com l’IVA que l’Estat ha compensat amb nous impostos extraordinaris en exclusiva i on les autonomies han patit les conseqüències. Per últim i en el capítol d’inversions no executades, fet a Catalunya un 62% i casualitat a Madrid un 122%.

Son números que deixen ben clar el tarannà radial de l’Estat, la recentralització sigui el partit que sigui a la Moncloa que evidentment no es creu l’Estat de les autonomies ni ara ni mai. Una tendència que no fa res més que asfixiar Catalunya sense límit en benefici de Madrid, la dada d’inversions executades és un escàndol. Madrid un 22% més del total previst i Catalunya un 40% menys del previst, en especial gravetat a Rodalies on veiem les conseqüències cada dia d’aquesta falta d’inversió, en un exercici de deslleialtat que també tira per terra el suposat benefici aconseguit pel Partit de Govern a Madrid, que ara en plena campanya deixa en res, evidentment també en l’apartat econòmic on l’espoli segueix validat pel seu suport a Madrid en aquest cas del PSOE i ara per l’insistència a evitar que els Populars agafin les regnes quan les dades ens diuen que la tendència es la mateixa.

Aquest cinisme i uns números ja coneguts pels molts anys que es repeteixen deixen ben clar el paper de Catalunya dins l’Estat autonòmic, seria allò de ” Cornut i pagar el beure” infinit, amb la validació dels nostres per benefici personal i col·laborant amb aquest frau que nomes perjudica a la societat catalana, els seus votants inclosos sense remei.

La deslleialtat normalitzada, ja les te aquestes coses, i el cinisme també.