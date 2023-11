FRANQUISME SENSE TREVA

Ho hem tornat a veure aquest diumenge a les diferents manifestacions dels de la bandera espanyola amb el pollastre, sembla mentida on pot arribar l’odi i la denigració humana veient aquests zoombies que conviuen entre nosaltres.

Els partits més a la vora del franquisme segueixen la seva croada, ara els Populars diuen arribaran a demanar un debat a l’Eurocambra sobre la llei d’ammistia, diuen que hi ha el risc de violar la separació de poders i diuen que Sanchez no es pot sacrificar per obtenir una majoria de Govern. La coneguda ultra Dolors Montserrat ja parla de la llei com un desafiament independentista i que vol violar la independència judicial, i portar a la fi de l’Estat de dret i la igualtat de la ciutadania espanyola.

Tot es tant esperpèntic que fa molta pudor, estan parlant d’una llei que de fet no han vist i ningú coneix encara, per tant quina es la base que utilitzen per totes aquestes afirmacions i manifestacions. El sentit comú diria esperar a la seva presentació, veure i estudiar el contingut i posteriorment expressar l’opinió. El que fa riure per no plorar es enviar aquests quatre personatges sense cervell amb les seves banderetes a fer el ridícul pels carrers protestant per una cosa que desconeixen. Pel que fa als pactes, tots son legítims en una democràcia, i al final han de passar per la cambra que dictarà sentència en forma de majories i minories. Posteriorment cada llei o proposició presentada es pot impugnar davant la justícia si es creu que no es del tot dins la legalitat vigent i si la justícia ho veu així serà retirada. No veig on veuen el problema. Ens diuen que es pot violar la separació de poders quan aquesta com hem vist durant el procès català no ha existit mai a Espanya, i ens parlar de violar la igualtat entre espanyols, una igualtat que mai practiquen amb Catalunya.

De fet demanen allò que mai han fet abans, la seva igualtat i la seva llei, es seguir tractant Catalunya amb el seu espoli econòmic i els seus atacs a la seva identitat constants des de fa 300 anys, i aquesta igualtat arriba un dia que lògicament ha de trencar-se, suposo que saben que l’origen del procès es la sentència de l’Estatut, però esclar això mai ho explicaran i seguiran defensant aquesta farsa democràtica anomenada Espanya i on els partits catalans no s’han atrevit a marxar encara que tinguessin la validació ciutadana.

Es el franquisme sense treva.