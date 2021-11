EL JOC DEL PRESSUPOST

La llei més important de qualsevol Parlament, es el Pressupost, això és així ja que d’ell depenen moltes o totes les polítiques que vol dur a terme el Govern. De fet això es així sempre que els partits que componen aquest no tinguin la independència com objectiu teoricament principal.

Es el problema del mentrestant infinit, que deixa l’objectiu que hauria de ser principal com es la independència aparcat i es centra en una legislatura autonòmica totalment normal, i que com deia amb aquesta llei es principal. De fet si la CUP finalment fa perdre la majoria per aprovar-lo, les conseqüències poden ser imprevisibles, amb noves aliances que estan vigilants per desfer aquest Govern com son el PSOE i Comuns que ja han manifestat la seva predisposició per donar-hi suport i pressionar per arribar a aquest tripartit que tant de temps fa que es rumoreja.

Seria una bona lliçó per una societat enganyada un cop més i que va prestar el seu vot a canvi d’un programa que en el seu punt principal ha quedat aparcat sembla per molt de temps, i que ha entrat en una dinàmica de legislatura normal entre eixos dreta i esquerra, i les falses promeses de sempre per diferencia aquest actual Govern de per exemple un tripartit que acabaria de quadrar el cercle, amb un suport a Madrid a canvi de res, que ja no seria res per un partit concret, ja que el suport a Barcelona seria la contrapartida buscada i el gir definitiu per deixar enrere un procès i sobretot enterrar l’1 d’octubre del 2017, com he dit sempre una pedra a la sabata que els partits procesistes busquen oblidar en el temps o buscar-hi nous significats que el deixin en res.

Un Pressupost on la CUP ja ha estat altres cops buscant mesures que el seu pes real tampoc hauria d’exigir si de veritat el seu objectiu real fos la República que com hem vist també han deixat en segon terme, fins hi tot entrant a les institucions espanyoles com si res hagués passat i amb un paper trist aquesta legislatura que el posa en una situació delicada i contradictoria.

En definitiva un nou entrebanc que els mentrestant et porten a gestionar i que veurem com finalment s’acaben lligant tots els interessos de cada partit que en definitiva son el tema principal per tots ells.