DOBLE PAPER A LA CIMERA

Finalment l’acte de menyspreu de Pedro Sanchez celebrant la cimera hispanofrancesa a Barcelona i repetint als quatre vents que el procés es mort ha provocat un efecte contrari com es de nou la unitat de l’independentisme davant la mateixa amb Esquerra anunciant que participarà a les mobilitzacions.

Les entitats, el Consell per la República, Junts, CUP i ara Esquerra ja han confirmat que estaran allà on es celebri la cimera Sanchez-Macron. El President Aragonès ha estat convidat a la mateixa, i de fet des del Govern no han aclarit la seva posició. Ens diuen que participaran a les manifestacions que defensin el conflicte polític encara no resolt i que demanin l’autodeterminació i l’ammistia com sempre i demanen fer pinya davant l’adversari. De fet la Taula de diàleg ha incomplert el seu compromís de reunió abans d’acabar el 2022, encara que el Govern valora l’eliminació del delicte de sedició i malversació i aposen per seguir negociant, encara que com deia Sanchez ho dona per acabat.

Crec que davant aquest nou intent d’humiliació i mostrar un relat al mon equivocat, Catalunya no hi pot col·laborar, no es pot fer la puta i la ramoneta, el món ha de veure un altre missatge clar i inequivoc de rebuig amb aquesta farsa. La cimera en un territori on pel Tractat dels Pirineus va ser escuarterada una nació amb una part per l’Estat de França i l’altra per Espanya no es de rebut. Els incompliments constants de Sanchez o el Govern espanyol negant el conflicte no es de rebut i per tant si Esquerra decideix unir-se a l’independentisme per fer front amb aquest acte, alhora el President o representant del Govern escollit no pot participar ni acceptar la invitació enverinada de Sanchez a la cimera. No es pot estar dins validant aquest acte amb normalitat i ser davant rebutjant-lo.

Seria una nova mostra d’aquesta farsa política que vivim fa 5 anys i que no ens ha donar absolutament res. La lluita pel relat es molt important i l’independentisme hauria de deixar clar que hi ha un territori al sud i al nord dels Pirineus que fa 5 anys va votar ser independent i que entre d’altres coses la manca de democràcia espanyola encapçalada per la violència policial i la repressió judicial va impedir l’exercici lliure de la democràcia que cada poble hauria de gaudir, un exercici que no es demana, simplement s’exerceix i es defensa. Aquest es el relat que el món hauria de veure i escoltar, altra cosa serà una nova oportunitat perduda.

No es pot fer un doble paper a la cimera.