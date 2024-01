DIFERENT VARA DE MEDIR

El dia desprès de veure com Junts i Esquerra presentaven les esmenes per separat a la Llei d’Amnistia, una vergonya amb majúscules, veiem com aquests darrers tenen una vara molt diferent per medir amb qui pacten i amb qui no.

Efectivament, els republicans posen en marxa l’expulsió de la seva líder a Ribera d’Ondara per negociar amb Aliança Catalana. En aquest poble el PSC i ERC tenen els mateixos regidors i Aliança Catalana 1. l’Alcaldia es socialista i ara es pretenia un canvi amb el pacte dels altres dos partits. A pesar que la líder repúblicana del poble parla de la necessitat de canviar el Govern a l’Ajuntament, també especifica que han parlat amb Aliança Catalana, sense entesa encara. La direcció del partit ho considera un fet greu i censura qualsevol contacte amb el que ells anomenen l’extrema dreta i neguen que hi puguin fer cap acord posant en marxa el mecanisme d’expulsió.

És curiós com des del minut zero i amb el boom d’Aliança Catalana a Ripoll per exemple amb un discurs de la immigració desacomplexat i fugint del discurs naif de l’esquerra dissimulant els problemes que en alguns casos comporta, com la reincidència de la delinquència sense cap sanció i apel·lant sempre al respecte i cohesió de la societat sense veure res més i buscant simplement el vot. Com deia el discurs desacomplexat ha estat titllat d’extrema dreta com observem als mitjans públics controlats pels republicans. Una etiqueta per cert que no apliquen als partits espanyols com el que fan de crossa a Madrid a canvi de res, el PSOE. Un partit que va ser còmplice directe del 155 i les actuacions per intentar avortar el referèndum de l’1 O i posteriorment amb la llei esmentada deixar la democràcia en res, un partit que va crear els GAL per exemple, un grup terrorista per lluitar contra ETA amb delictes de sang i que ara per exemple en la llei d’Amnistia i les esmenes presentades ja ha dit clarament que nega treure l’excepció de terrorisme que seguiria implicant per exemple els CDR o el Tsunami Democràtic i que donarà suport a paralitzar la llei davant els Tribunals Europeus, però aquests segons els repúblicans no tenen cap etiqueta i son aptes per pactar qualsevol cosa.

Son les diferents vares de medir dels repúblicans, tot marcat pels interessos electorals i per l’engany a la societat atorgant etiquetes i donant la validesa a les mateixes amb tots els mitjans de suport que utilitzen.