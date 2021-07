Que un Ministre de l’anomenada Espanya democràtica com Camuñas ens digui que prou de dir que la dreta va ser culpable el 36, l’esquerra ho va fer molt malament al Govern de la República i això va ser un fracàs que ens va dur a un enfrontament entre espanyols. Es a dir la guerra de dos bàndols, obviant el cop d’Estat i la sublevació militar contra un Govern legitimament constituit.

Tot això amb un tal Pablo Casado que com diu en Iu Forn amb greus problemes d’audició, ja que ho va trobar i encaixar amb total naturalitat. Aquesta es la caspa franquista que va dirigir la transició modèlica com diuen i aquests son els líders democràtics que avui en dia estan a les institucions.

Cop d’Estat? El que tinc aquí penjat

Iu Forn

Tot el meu suport a Pablo Casado. Desconeixia els seus greus problemes d’audició, manifestats públicament durant l’acte organitzat el passat cap de setmana pel seu partit amb el títol de “Concordia, Constitución y Patriotismo” i on un tal Ignacio Camuñas va optar, sobretot, per la part de la concòrdia excretant el següent:

Per si no es vol mirar el vídeo, li transcric el gran moment: “Prou de furgar dient que la dreta és la culpable del 36. Això és mentida. Cal dir-li a l’esquerra que si hi va haver guerra civil és perquè vostès van fer-ho molt malament al govern de la República i perquè la República va ser un fracàs que ens va dur a l’enfrontament entre espanyols”.

I dic que Casado té preocupants problemes auditius perquè, a pesar d’estar assegut a tocar de qui va manifestar això, no va sentir res. Vaja, perquè si ho hagués sentit, lògicament, hauria manifestat el seu rebuig a unes barbaritats que uneixen ignorància històrica, colpisme genètic i inexistent esperit democràtic. A veure, a no ser que no tingui cap problema de sordesa i el motiu del seu silenci fos que estava absolutament d’acord amb el que va manifestar en Camuñas. Però vaja, ho dubto molt. Casado a favor dels cops d’estat? Un demòcrata com ell? IM-POS-SI-BLE! Per cert, el tal Camuñas, polític, jurista i diplomàtic ara oblidat però que va remenar molt la cueta durant la transició quan va fundar el Partit Demòcrata Popular (PDP) -que es feia dir liberal-, que va arribar a ser ministre de Relacions amb les Corts al govern d’Adolfo Suárez i que fa uns anys va ser a VOX, lloc del que va marxar per acostar-se al PP. Ah, per cert, aquest ciutadà també és president d’honor del Foro de la Sociedad Civil una associació autoqualificada “d’independent” i que té com a objectiu “regenerar la vida democràtica”… que ara ja sabem com té pensat fer-ho i em temo que és una manera poc democràtica. Bé, perquè en principi els alçaments armats no estan gaire descrits com a tals. Però el que m’interessa de l’argumentació de Camuñas és que defensa l’1-O.

Havíem quedat que la proclamació de la República que mai no fou, la votació que va acabar a hòsties, els fets de la Conselleria d’Economia i tota la resta van ser un cop d’estat. Vaja, això és el que ha dit i continua dient la dreta extrema -i la no tant- i els seus mitjans amics. I ja se sap que ells sempre tenen raó perquè la justícia espanyola així ho diu. I ara no dubtarem de la justícia espanyola, oi? Per tant, anem a la cosa que no és altra que seguir literalment el fil del que va dir Camuñas per manifestar que… “prou de furgar dient que els indepes van ser els culpables de l’1 i del 27 d’Octubre del 2017. Això és mentida. Cal dir-li als nacionalistes espanyols radicals confessos, i als que ho són també molt però dissimulen, que si hi va haver Procés és perquè vostès van fer-ho molt malament al govern d’Espanya i perquè el Govern del PP va ser un fracàs que ens va dur a l’enfrontament entre catalans i espanyols”.

Esclar, si tu justifiques aixecar-te en armes contra un govern democràtic perquè “ho estava fent molt malament” i, a la vegada, qualifiques de “colpistes” als que van intentar provocar una negociació que desencallés la situació provocada per un Rajoy que ho estava fent molt malament, els estàs donant la raó als indepes. Van haver de fer-ho perquè no hi havia altra forma de restablir el bon govern. Els hi dones a la teva manera i a la dels teus, inclòs Casado, però els hi dones. I els estàs legitimant i justifiques que fessin el que van fer perquè era el que tocava davant d’una situació insostenible i intolerable que no es podia permetre.

Gràcies Camuñas per regalar-nos aquest moment i, sobretot, gràcies Casado per fer-te’n còmplice, cosa que t’estalvia posar-te un audiòfon.