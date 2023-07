2023 O 1939

Veig darrerament per les xarxes en referència a la victòria espanyola de Populars o socialistes posant aquestes dates en funció de que guanyi el primer o el segon, i sincerament quan els arguments son tan dèbils vol dir que el missatge cada cop és menys creible entre la població.

Aquests dos partits, son dues gotes bessones provinents precisament del 39, un règim que com hem vist va semblar que amb la mort del Dictador al llit arribava a la seva fí, però res més lluny de la realitat, els col·laboradors i hereus del règim van ser els encarregats de fabricar una falsa transició per semblar que canviava tot i no canviar res, i sobretot una protecció infinita del règim dictatorial com hem pogut veure. Dues de les peces claus d’aquesta estratègia eren els partits, un a la dreta amb un fundador ministre franquista i tacat de sang i un altre a la teorica esquerra però que també es conegut pel partit de la calç viva amb els GAL de protagonistes. Com no podia ser d’altra manera els dos col·laboradors del cop d’Estat del 155 a les institucions catalanes i avalan la violència policial per reprimir la democràcia. Posteriorment i pel que respecta a Catalunya ja hem comprovat com la repressió i el fals diàleg es simplement la manera de solucionar el tema amb una màxima “una grande y libre” i indivisible i el paper de Catalunya de sempre atacant la seva llengua per terra, mar i aire i amb un deficit d’inversions i fiscal estructural com sempre.

Per tant l’evolució del blanc i negre al color no s’ha produït ni amb un partit ni amb un altre, que bàsicament representen el mateix cadascú amb el paper que li ha tocat interpretar. Dic això perquè aquest clam de le mil plagues que ens venen damunt amb la victòria Popular i VOX simplement es una mentida, ja que no variarà en res la nostra misèria autonòmica i el nostre paper dins l’Estat espanyol. De fet aquests darrers anys han estat significatius de com els miratges simplement son això miratges, però no hi ha res en el fons. Demanaria a la gent de bona fe que hi reflexiones i els portadors de missatges dels partits fossin més imaginatius en els seus pobres arguments.

El 1939 es Espanya governi qui governi, el 2023 podria ser un Estat propi si els nostres partits no ens haguessin enganyat en el seu dia fent marxa enrere i no preparant res del promès.