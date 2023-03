Simplement, democràcia plena.

Segueix el rebombori amb l’Operació Catalunya i aquesta guerra bruta contra l’independentisme que ja se sap que va activar el President espanyol llavors Mariano Rajoy i el seu Ministre de l’interior Jorge Fernandez Diaz veient la volada que agafava el moviment independentista a Catalunya.

Arran de l’èxit de la Diada del 2012 amb un xifra d’un milió de persones al carrer reclamant la independència, un Estat com l’espanyol es va posar amb alerta i per la seva nul·la qualitat democràtica va decidir defensar-se utilitzant totes les seves armes, fugint de qualsevol legal·litat que alguns encara en fan escarafalls i demostra que anant amb un lliri a la mà no es pot arribar massa lluny. Aquesta actuació va convocar unes forces policials, les anomenades patriotiques amb personatges tant sinistres al capdavant com José Manuel Villarejo o Eugenio Pino per posar uns exemples i posant el focus del problema amb Convergència i el President Mas que havia passat de ser un partit hegemònic però autonomista a seguir la corrent del poble per la via sobiranista. Aquest joc brut amb determinades persones van modificar resultats electorals com els 12 diputats perduts per Mas al Parlament, que van portar a fer una llista d’objectius sobre els que van llençar tota mena de draps bruts. Per exemple els milions del President Pujol a Suïssa o els de Xavier Trias en la seva campanya municipal, tots ells falsos. Per això les querelles es van multiplicant ja que les clavegueres ho van embrutar tot amb un objectiu únic, com preservar la unitat d’Espanya.

Aquesta història crec que ja es podia preveure un cop donat el pas endavant, segurament molt més que la violència policial desmesurada, que també del dia del Referèndum. Tornant a l’operació Catalunya, no deixa de ser una mesura normal dins un Estat amb un sistema corrupte i heretat de la Dictadura franquista, sense cap transició i amb el poder en mans dels mateixos. De fet un Estat que va ser capaç de crear un grup terrorista policial per acabar amb ETA des del mateix cor de l’Estat amb les mans tacades de sang que no farà per inventar informes i documents falsos per desprestigiar a qui sigui, en aquest cas l’independentisme. Qui hores d’ara encara miri això amb parametres d’un Estat normal i democràtic, es que ho ens vol enganyar o no te un nivell massa elevat.

Aquesta democràcia plena que tant volen escampar, ja hem vist que nomes es una cortina de fum del que s’amaga al darrera, per tant no cal insistir un cop i un altra amb temes que ja sabem que nomes es podran resoldre amb un Estat propi, aquest autoengany de voler reformar un Estat irreformable o tractar-lo com un Estat normal que evidentment no es i que haurem de superar sense reconèixer res del que ens ofereix com hem pogut comprovar.

Simplement, democràcia plena.