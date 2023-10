RESPOSTES SENSE CREDIBILITAT

La credibilitat i la coherencia es demostra en fets, i quan aquests no son els desitjable les respostes de paraula als atacs rebuts perden tota la seva força i no tenen cap valor real, això ha passat amb les respostes del President Aragonès a Isabel Diaz Ayuso.

Ayuso ha fet el seu paper, ha dit allò que la seva claca espera escoltar, ella ha fet una crida a assistir a la manifestació d’aquest diumenge contra l’ammistia i ha recordat que Espanya és una nació i no pot quedar en mans de minories rabioses que l’odien i ha incitat la presència a l’acte per defensar la veritat, la unitat d’Espanya, la llei, l’Estat de dret i la llibertat de Catalunya, aquesta darrera fa gracia i tot. Per la seva part el President reivindica la llibertat, l’ammistia i l’autodeterminació, defensant que som una nació i que alguns estan obsessionats en reprimir els catalans, com ha passat al llarg de la historia i disfressant la repressió de compliment de la llei amb totes les institucions de l’Estat en la mateixa direcció. Ha parlat del dret a decidir el futur polític i demana reconèixer aquesta majoria social.

Cal dir que el discurs d’Ayuso no sorpren gens de fet es la catalanofobia que a Espanya dona vots i que viu estesa per tots els estaments de l’Estat des de sempre. Ens han dit sempre molt clar quin es el nostre paper dins l’Estat, per cert un Estat on la diferència es delicte i la imposició en nom d’una sagrada unitat a l’estil de les millors Dictadures del món es la guia del sistema. Res de nou. Si passem a la resposta del President, primer caldria dir que els darrers anys hem vist com els partits amb els indults s’han abocat a resoldre el problema personal dels presos polítics i alhora han actuat com acusació en judicis a independentistes per exemple pels fets d’Urquinaona amb total vergonya i cinisme. Per tant es normal que els recels a una ammistia no vagi pel mateix camí. protegir una casta per deixar abandonat al poble altre cop.

Dit això reivindicar la llibertat i l’autodeterminació, quan sap perfectament que Espanya l’ha negada i ho farà sempre, i que quan la tocavem amb la punta dels dits la marxa enrere va ser dels partits principalment, que apart no havien fet la feina que tocava, es bastant cinic, defensar que som una nació quan no hem actuat com a tal, ja que no ens hem respectat a nosaltres mateixos, es a dir al vot del poble, que hem ignorat per tornar altre cop deu anys enrere com si tal cosa. Ja hem decidit el futur polític i ja vam demostra ser una majoria social, no pot passar la pilota als altres, quan els nostres partits i Govern no ho van respectar.

Son respostes sense credibilitat, si vols ser respectat, t’has de fer respectar.