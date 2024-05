L’ANC part important del MxI

Hem de donar cos al MxI

Cert, el camí de la Independència continua. “Desitjo i espero que el nou President i el nou Secretariat de l’ANC continuï la tasca de Dolors Feliu amb l’objectiu de coordinar i unir el MxI.”

El principal perill a que s’enfronta l’ANC és deixar-se manipular i abaixar el llistó actual en que l’han deixada les darreres presidentes, Paluzie i Dolors Feliu.

Els estatuts són una valuosa eina milllorable, el fonamental és fer la Independència.

Els meus preferits de les darreres eleccions de l’ANC:

1 Uriel Bertran

2 Jordi Pesarrodona

3 Lluís Llach

4 Julià de Jòdar

5 Josep Costa

El perquè:

1 Uriel Bertran, per la Llista Cívica Unitària Rupturista. Compromís per a la política independentista.

2 Jordi Pesarrodona per la seva rebel·lia, crec que encendria l’ANC i Catalunya en el bon sentit. Faria d’una ANC a peu de carrer, una veritable força de xoc democràtica

3 Lluís Llach, per tot el que volien els contraris a la Llista Cívica, continuar igual i l’11-S a les 8 a casa. També en positiu per la unitat total i la seva possible força.

4 Julià de Jòdar, per les seves idees de com reorganitzar i reemprendre l’independentisme.

5 Josep Costa, potser per la clarividència i per la seva determinació amb la Independència. Al Josep Costa el poso al cinquè lloc, perquè en realitat el necessitem a altres llocs. Ser de l’ANC, segons com, et pot tapar la boca. El que podria i hauria de ser unitat pràctica efectiva, en mans dels seus creadors i passant pel sedàs d’uns fèrregosos estatuts, de fet es transforma en divisió i ineficàcia.

—

PS1

Per a mi, Paluzie i Dolors Feliu han apujat el llistó independentista de l’ANC, han salvat i mantingut l’Unilateralisme i el primer i fonamental objectiu, fer la Independència sense dubtes de cap mena. Ho sabrà fer el nou President escollit per aquest Secretariat renovat?

PS2

Dolors Feliu ha treballat amb una força extraordinària per complir el mandat dels anteriors fulls de ruta, referent a la Llista Cívica. I també ha treballat per la unitat i coordinació de les diferents organitzacions i col·lectius independentistes amb l’objectiu d’assolir una coordinació efectiva de tot el MxI, Moviment per la Independència.

Segur que Dolors Feliu ha comès errors, com tots, però jo considero que molts d’aquests atacs han sigut extremadament furibunds, i han sigut perjudicials per l’avenç de l’independentisme.

Desitjo i espero que el nou President continuï la tasca de Dolors Feliu amb l’objectiu de coordinar i unir el MxI.

PS3

Per què l’ANC no ha defensat mai efectivament, especificament, de forma total i a l’uníson el CdR, el Cens Republicà, el Debat Constituent, la Llista Cívica, la Plataforma de la Llengua, … Etc.?

Crec que és un greu error perquè actuar a l’uníson seria una gran força que l’ANC podria coordinar i potenciar i que ens faria altament eficaços.

Per exemple, us imagineu que tots els socis de l’ANC, en pes, s’inscriguessin al Debat Constituent o es donessin d’alta al Cens del Consell de la República, …?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial per la DUI, la Llista Cívica i el moment del Punt i Final de l’implementació de la Independència.

PS4:

Il·lusió per l’Assemblea

