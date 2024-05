I

Escric per a mi. Ho confesso. Escric per a mi, ací, i no ho conto tot. Em censuro. I molt. Em censuro cosa de no dir, però val a dir que també tinc quaderns on hi aboco tot allò que no dic ací. Tinc un muntó de quaderns que esperen a ser rellegits. Tota una herència, amb dates i noms i indrets trobats i retrobats. Més retrobats que trobats, val a dir-ho.

II

I ara escriuré un haiku. A vore.

Torna la tardor.

Vull tornar a néixer al meu tros.

Torna la vida.