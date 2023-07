Maria Jesus Montero, ministra socialista ha titllat votar un acord sorgit d’una taula de diàleg de recepta antiga, suposo que tant antiga com l’himne franquista del Cara al sol que pot sonar en un anunci de campanya de La Falange sense cap impediment.

La ministra insisteix que han pactat polítiques concretes amb l’independentisme, de fet han esborrat del seu programa electoral el mecanisme fake anomenat Taula de diàleg entre Catalunya i Espanya per resoldre el conflicte polític ja que ho veu com una situació de tensió que va comportar el 2017. Ha dit la cantarella que es mantindran en el diàleg i per construir ponts d’entesa per avançar amb la convivència molt millor que èpoques passades. Això passa el mateix moment que les JEC es declara incompetent per impedir l’emissió d’un anunci electoral amb el Cara al sol a una consulta de RTVE, i diu no pot determinar si l’anunci de la Falange incompleix la llei de memòria democràtica.

Aquest es el nivell de l’engany en general dels partits independentistes, i en particular d’Esquerra i el seu full de ruta de diàleg i pacte amb Espanya. Ara escoltem en campanya l’alerta de les mil plagues d’Egipte que ens vindran per la victòria del front de la dreta, però escoltant el teoric front de l’esquerra no hi ha canvis a l’horitzó i res a salvar. Ni tant sols volen una Taula de la vergonya que s’ha reunit escasses vegades de cara a la galeria i sense cap tema concret i sobretot els importants pels que es va crear vetats d’entrada. Ara ja sabem que si algun cop ens deien arribaven a algunes conclusions res a veure amb la independència per suposat ho posarien a votació a la societat catalana, però ni això, la solució màgica construir ponts que traduït vol dir rendició absoluta i cap dret a decidir res i molt menys l’autodeterminació, aquesta es la recepta, que de fet es veritat, és molt antiga, la de sempre, tant com l’anunci del partit oficial franquista que es pot presentar a les eleccions, per entendre-ho seria com si el partit de Hitler es presentes a Alemanya i com no pot ser d’altra manera pot entonar l’himne de la Dictadura com si tal cosa, al no tractar-se de cap llaç groc o pancarta que ha costat el càrrec a alguns representants catalans, benvinguts a la democràcia plena espanyola.

Aquesta recepta antiga, no depén de qui governi, es el mateix Estat, que encara alguns ens demanen participar-hi en forma de vot per incidir en res.