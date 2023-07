Prohens i l’adoctrinament.

La futura presidenta de les Illes Balears, la popular Marga Prohens ha explicat el seu full de Govern i promet evitar qualsevol temptació d’adoctrinament ideològic a les aules.

Aquesta setmana serà investida amb l’abstenció de VOX, vol la rebaixa, eliminació i reducció d’impostos que sona bé d’entrada, però cal veure de quins impostos concrets parlem i a quin segment de la població va adreçada, ja que els impostos no son ni bons ni dolents, si son proporcionals i ben aplicats segons el poder adquisitiu, rebaixa per rebaixa es simplement de cara a la galeria per no dir res. Vol defensar la propietat privada, un tema que els Governs d’esquerra han desvirtuat i on els drets del okupes han passat a ser més grans que els dels legitims propietaris, i això francament no es de rebut i es com posar la societat a l’inreves. La propietat privada es d’algú i pagada per aquest algú que evidentment en te tots els drets de fer-ne l’us que consideri, no podem caure amb la paranoia que deia abans. Lluita contra la ocupació i posar fi al decreixement turistic, aquí caldria dir ocupació de qualitat i no treball precari mal pagat per tapar els números reals, alhora el turisme s’ha d’estudiar quin tipus es vol i actuar en conseqüència. Parla de combatre la violència masclista i això es un pas davant la negació de l’ultradreta en aquest tema posant al mateix nivell la violència masclista majoritària i les anècdotes de violència feminista quasi inexistent.

Per últim assegurar la lliure elecció de llengua a l’escola, pensant que hi ha dues llengües cooficials i dient que no es pot tenir por a la llibertat. Es cert que hi ha dues llengues cooficials, però oblida que hi ha una llengua propia que es el català i que per tant ha de gaudir d’una protecció especial que inclou allà on l’administració pot incidir com l’escola fer-la llengua oficial i d’us normal, una llengua comuna que per força ha de ser la propia i no la oficial que pot ser qualsevol depenent del context existent. Per tant cap por a la llibertat que amaga en el seu cas la imposició d’una llengua per afeblir la pròpia com qualsevol especialista confirmaria, de fet el mateix que porten 300 anys intentant a Catalunya i al País Valencià amb un sol objectiu real que poc te a veure amb la lliure elecció, i molt menys amb la llibertat. Una mena d’apartheid lingüístic fruit de la seva ideològia, que evidentment no te la llengua catalana, ni cap altre mai, nomes la que ells s’inventen per la seva lluita per fer-la desapareixer a qualsevol preu.

Prohens i l’adoctrinament.