LA FRASE DELICTIVA

Encara hi ha una mestra processada de l’IES Palau, denunciada diuen per haver dit a un fill de guàrdia civil “Deus estar content amb el que va fer el teu pare ahir”, cosa que per cert ella segueix negant que sortis de la seva boca.

Diuen que la frase la va dir el dia desprès del Referèndum, i que l’Audiència de Barcelona ha reobert per enviar a judici, encara que el jutge del jutjat d’instrucció 7 de Martorell va arxivar perquè no hi havia delicte, ara quatre anys desprès la cosa canvia. Diu la part acusadora que va dir la frase davant els companys de classe i això es considera un delicte d’odi i també contra la integritat moral, un clar excés. De fet la resta de professors denunciats han quedat ja lliures inclos el que va identificar als fills de Guàrdia Civil per si volien quedar alliberats de la concentració de protesta contra les càrreges dels agents. El Tribunal tampoc accepta el context sociopolítc del moment pugui justificar la professora.

Segueix la democràcia plena i l’Estat de dret espanyol a tota màquina per la repressió contra tot el que fa tuf a independentisme o atempta contra la sagrada unitat de l’Estat per damunt de la gent i la mateixa democràcia. Deixant clar que la professor nega haver dit la frase, en la hipotesi que si l’hagués dita i dins el context que l’envolta i que si es molt important, recordo, dia 1 d’octubre Referèndum per la independència democràtic i per la societat atacat violentament per les forces policials espanyoles per evitar-lo amb les imatges que tots coneixem propies d’una dictadura sudamericana de primer ordre i atemptant contra tots els drets humans. Evidentment i en aquest context no trobo res estrany a la frase, aquests cossos policials son culpables i no es odi, es la realitat, precisament l’odi, la xenofòbia i el feixisme exhacerbat es el que aquestes forces van fer, evidentment elles com executores i els comandaments com a dirigents i l’Estat com organitzador, això si que atempta contra la integritat moral i contra els drets més elementals d’una societat.

Aquesta democràcia que no ho es, utilitza tot el seu sistema corrupte per vendre un relat fals que preten amagar que la societat es la base de la democràcia, que el vot es un dret inalienable, i que evidentment no es pot lluitar contra el vot a cops de porra com van fer. El fill aquest segurament no en te cap culpa, però el cos al que pertany el pare evidentment si, i per tant la indefensió de la ciutadania ha de poder expressar-se d’alguna manera.

Es la frase delictiva, pel feixisme.