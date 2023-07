LA DERIVA DE L’INDEPENDENTISME

l’ANC, pal de paller de l’independentisme civil, no ha fet un paper gaire galdós amb el referèndum intern per ratificar la posició oficial de nul o abstenció a les eleccions espanyoles, i que ha estat tombat amb una nova mostra de desorientació respecte la societat.

Una entitat com l’ANC, crec que des del seu ADN és fer pressió als partits per arribar a la independència i poder fiscalitzar les seves accions. Quan la direcció actual fa bandera de demanar el vot nul o abstenció basat en una estratègia ja presentada i com a vot de protesta i càstig per la vergonya dels fets dels nostres partits. Entenc que fer un referèndum intern sobre la qüestió no es massa normal dins aquest context, ho entendria si fos una qüestió o opció damunt la taula sense fer-ne bandera, un cop fet, el resultat ha estat de 60 a 40 desautoritzant la direcció però amb una participació molt curta del 10%. De fet demanar abstenció o nul es evidentment contrari a la tàctica autonomista dels nostres partits que utilitzen mitjans i campanya per lluitar contra aquesta onada que ja van veure a les municipals i que ara volen frenar amb l’excusa de frenar l’extrema dreta.

Per tant, era de preveure que donat la desafecció i cansament de bona part de la parroquia independentista pel que estan veient dels nostres representants ni tant sols votarien aquesta proposta i que precisament els més motivats o reclamats per fer el vot serien els militants de partits associats a l’entitat com així ha estat. Tanmateix els primers lògicament no han de demostrar res a ningú, ja que se suposa cadascú pensa per si mateix i res del que digui l’entitat o qualsevol partit es cap ordre per damunt del criteri de la pròpia persona. Ara la direcció que defensava una opció, la veiem com dissimularà amb jocs de paraules i en defensarà un altre, quan la realitat democràtica exigiria posar el càrrec a disposició dels associats o dimitir directament per haver estat desautoritzats o no haver actuat amb prou maduresa per evitar aquest tràngol.

No han faltat els missatges de felicitat dels partits, que aprofitaran aquest fet per fer bandera del seu vot útil que ara sí que sí que exigiran a qualsevol Partit espanyol el preu més alt que puguem imaginar pel seu suport i que com també ens volen vendre defensaran Catalunya de la onada de l’ultradreta que es veu amb el tracte amb nosaltres serà com la nit i el dia amb el de la teorica esquerra, tot un desgavell que crec no farà res més que augmentar aquesta massa crítica no influenciable que els comença a fer por.

Es la deriva de l’independentisme.