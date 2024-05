La burla dels Comuns.

Sense categoria

La cantarella repetida dels Comuns amb el projecte del Hard Rock que va provocar la convocatòria electoral i posat com a línia vermella per damunt de qualsevol cosa, ara ha entra en un terreny bastant curiós i que ens porta a veure la burla de partits i polítics que tenim a Catalunya.

Com deia aquesta línia vermella va ser la causa per no donar suport als Pressupostos d’Esquerra i el cavall de batalla principal dels Comuns amb l’argumentació que no era el tipus de turisme que vol el territori, que augmentaria la ludopatia i moltes altres coses apocal·liptiques que patiriem. Ara a les primeres de canvi Jaume Asens, el candidat a les Europees ens diu que això no seria una línia vermella per donar suport al PSC, partidari del projecte, i la seva investidura i explicant que en una negociació tothom a de cedir, ja que és el més bàsic per arribar a bon port. El rebombori creat ha portat que a les 24 hores Asens ens diu que el Hard Rock no té cabuda a la Catalunya d’avui.

Per si no fos poc els resultats electorals, sobretot a Tarragona dels Comuns va ser una forta patacada on sembla no va ser valorat aquesta oposició al macro projecte i van perdre l’escó que havien aconseguit la passada legislatura. Un fet que dona a entendre que la posició de la ciutadania és en majoria diferent a la que ens volen fer creure els Comuns i que la seva oposicó respon a causes polítiques, però sense implicació al que vol el territori realment.

Aquest partit en caiguda lliure i crossa socialista en les institucions, evidentment no te cap tipus de credibilitat, i afers com aquest hi donen validesa. No es pot deixar caure la llei més important d’una legislatura, els pressupostos i provocar un avançament electoral, i un cop fet en cosa de 24 hores deixar la línia vermella en res i posteriorment tornar a recuperar davant l’allau de reaccions de sorpresa.

Una nova burla que ens dona idea del nivell que parlem, en un projecte que ni te l’oposició majoritària del territori, ni fomenta la ludopatia, ja que també podríem dir que la venda d’alcohol als supermercats fomenta l’alcoholisme per exemple, i no es cert, i un Estat on el turisme és una eina fonamental, no pot rebutjar turisme d’alt poder adquisitiu com aquest i validar el turisme de borratxera que no aporta res en el territori.

La burla dels Comuns.