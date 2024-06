LA TRISTOR EUROPEA

Sense categoria

Avui molts es posen les mans al cap per l’auge de l’extrema dreta a l’eix central europeu i tot el que això comporta. Mentrestant a Catalunya l’independentisme rep un nou càstig i ell com si res segueixen a la seva.

Efectivament, la degradació de la democràcia a nivell de les institucions europees i dins de molts dels seus Estats comporta que la societat indefensa es desentengui de la seva vida política, cosa que es tradueix en l’abstenció. Per altra banda els valors que suposavem a la Unió hem vist clar com han anat deixant de ser i convertint la classe política i els interessos allunyats de la societat quedant aquest espai de drets i llibertats molt en entredit. Això evidentment ès tradueix en abstenció a les eleccions. Per altra banda el que teoricament havia de fer la social democràcia europea i que evidentment no ha fet, convertint la representació ciutadana amb una forma de guanyar-se la vida i els valors dits com a simples teories que no son aplicades a la realitat i fugint de les situacions reals amb proclames com a l’inmigració per exemple o la llibertat dels pobles que quan anem a la vida real no proposen cap solució real.

A Catalunya, amb tristor veiem com l’abstenció independentista segueix en vigor i això no provoca cap rectificació per part dels partits i les seves el·lits, excuses de mal pagador elecció rera elecció per no admetre la realitat del seu fracás i el seu allunyament dels seus votants que han decidit castigar aquesta actitud de moment sense resultats reals, més enllà de la reculada dels mateixos que no sembla que vulguin afrontar amb valentia.

Aquest desgavell polític provoca que un influencer de l’extrema dreta crei un partit com “S’ha acabat la festa” i obtingui representació populista a les institucions europees fruit d’aquest desconcert sense fi, i aquest és el nivell dels nostres representants elecció rera elecció.

En definitiva, un dia trist per la democràcia a nivell europeu, però sobretot a Catalunya on el representant del nacionalisme espanyol ranci que fa molts pocs anys estava en vies de ser un record llunyà, com és el PSC, gràcies a l’abstenció ara torna a obtenir bons resultats i a guanyar eleccions.

Per acabar una bona notícia, la desaparició de Ciudadanos provoca que el seu líder europeu Jordi Cañas quedi fora definitivament i deixi de representar a ningú, cosa que per cert encara no havia fet mai.

Es la tristor europea.