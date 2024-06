A LA TERCERA TAMPOC

Sense categoria

El Jutge Garcia Castellon ha rebut la tercera negativa de Suïssa amb la seva paranoia de vincular terrorisme amb el Tsunami Democràtic, i li han tornat a dir que no ho és i que no localitzarà Marta Rovira. Un bany de realitat.

Efectivament, nou rebuig al jutge espanyol, ja que es considera que les concentracions son de contingut polític i res a veure amb actes terroristes, ja que Tsunàmi no fa actes de violència criminal i lluiten licitament pel poder polític del país. De fet el jutge ha preguntat per la localització de Rovira i sobre un compte bancari que pressumptament s’havia utilitzat per finançar les mobilitzacions. La negativa ha estat per les dues coses ja que com deia no constitueixen cap mena de terrorisme i li pregunten la relació entre Rovira i les manifestacions als aeroports i els delictes que hi havien passat, evidentment sense resposta coherent del jutge.

Realment, aquesta obsessió malaltissa des del primer moment i les plantofades rebudes fora de les fronteres espanyoles, haurien de fer veure que alguna cosa no funciona correctament. Quan algú intenta vendre com a terrorisme per intentar capturar dues persones com sigui, quan tothom ha vist que no hi va haver violència als aeroports, ni a les fronteres, simplement el dret legitim de manifestació, i per si la paranoia no fos poca, un atac de cor casual d’una persona a l’aeroport es vol fer passar per un assassinat premeditat, un nyap jurídic que nomes te objecte la venjança de la justícia d’un Estat contra el dret legítim de la ciutadania.

Si Espanya fos una autèntica democràcia evidentmetn aquet jutge hauria de ser inhabilitat fa temps per no complir les seves funcions, enllo d’això i davant la indefensió de la ciutadania segueix exercint al servei d’una ideologia determinada que tots sabem quina és i sense cap vergonya pretén implantar aquest surrealisme fora de les fronteres on com en el cas de Suïssa mostren la seva incredulitat i evidentment la nul·la col·laboració.

La justícia mai pot ser una eina de venjança, sinó una eina que s’ha de limitar a aplicar la llei i donar-li sortida sense cap tema ideològic que la pugui distorsionar.

En cas de no ser així, arribem com en aquest cas al tercer cop de porta d’un Estat vertaderament democràtic i de respecte a la ciutadania com Suíssa.