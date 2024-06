La vergonya de la impunitat.

Sense categoria

El Cap de la Religió Catòlica, el Papa de Roma diu que les homilies no s’allarguin més de 8 minuts ja que la gent s’adorm i no entenen el missatge. Alhora ha defensat la pau al món.

De fet aquests missatges venen precedits per unes reflexions homofobes criticant la “marinoneria” que es respira al Vaticà, i provè d’una reunió interna parlant sobre la entrada de persones homosexuals als seminaris. En aquest sentit ha assegurat els “gais son bon nois” però amb aquesta “tendència, millor que no al seminari” afegint que la ideologia gai no és bona.

Realment aquest personatge pensa que ser gai és una ideologia, com si fos una idea o un objectiu, en comptes de veure que simplement te a veure amb una qüestió física, en aquest cas caràcteristica sexual, que no és ni millor, ni pitjor que qualsevol altra, simplement una identitat sexual. Parla com si això fos una qüestió d’uns criminals depravats amb unes tendències malignes que poden fer molt de mal dins un seminari. De fet la paraula mariconeria ja el defineix amb el seu pensament homofob i miserable. Sí això afegim que es vol presentar com el representant d’un Deu imaginari que predica l’amor per tots sense distincions la cosa no lliga, i encara menys saben els milers i milers de casos horrorosos de pederastia que hi ha hagut dins aquestes parets de l’esglèsia, molts encara amagats i altres denunciats sense càstig ni cap conseqüència per la mateixa, en un altra cas de surrealisme en el nostre planeta.

Respecte les homilies, efectivament un discurs se sap sigui quin sigui el contingut que a partir d’una durada la gent perd l’atenció, seria normal, ara bé si com diuen ells tots son fills de Déu, sembla que apart han de ser d’una manera determinada, una orientació sexual determinada, una ideologia determinada i un comportament determinat, cosa que evidentment ja no lliga amb el missatge inicial i dona que sospitar que no deixa de ser un nou engany que sembla que bona part de la societat admet sense problemes i continua aquesta farsa que no deixa de ser una eina de control de la societat com qualsevol altra.

La vergonya de la impunitat.