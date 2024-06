La degradació dels principis de la democràcia.

Sense categoria

Alguns fets les darreres hores demostren el perquè de l’auge de l’ultradreta i el populisme i la degradació de la democràcia amb un total menysteniment de la societat, aquella que hauria de ser l’eix central de tot.

Feijoo adverteix Sanchez que l’amnistia no serà bufar i fer ampolles. Una frase d’un polític que questiona que una llei feta pel poder legislatiu i aprovada per l’executiu no sigui aplicada, una paranoia de grans dimensions que supera qualsevol realitat. En aquesta línia dos hereus de les arrels del franquisme com Felipe Gonzalez i MarianoRajoy ens diuen en un acte que cadascú faci el possible per la democràcia en referència a la llei, ens ho diu el President espanyol que va perseguir els votants a cops de porra i el que va organitzar un grup terrorista amb les mans tacades de sang pels GAL, un altra paranoia.

Seguint amb la llei d’amnistia els policies processats que van actuar aquell dia demanen la aplicació per ells de la llei d’amnistia. Les seves defenses ja diuen que no van fer cap vexació a la ciutadania, encara que les imatges de cops de porra al cap, de violència desmesurada contra gent indefensa i fins hi tot un ull perdut per pilotes de goma els desmenteix un cop i un altra. En un Estat normal s’hauria de dir que aquesta llei és per representants i activistes que van seguir les indicacions de la ciutadania a Catalunya i que en el cas dels polítics i utilitzant la paraula i finalment el vot van seguir la direcció indicada, no per uns salvatges violents que tenen la barra de dir que complien el seu deure, quan en realitat estaven actuant com a vulgars delincuents abusant del seu poder contra la ciutadania que teoricament havien de defensar.

En darrer terme i com si res hagués passat, Esquerra en anuncia un principi d’acord amb el PSC per entrar al Govern Municipal de Barcelona, sense aprendre res de l’abstenció creixent independentista pels motius de la direcció que han pres aquests darrers anys, en el cas del republicans convertits en crossa del 155, concretament del socialisme i allunyant l’objectiu principal que el seus votant els exigien i sembla han desat al calaix, milers i milers de vots perduts elecció rera elecció i la seva prioritat i anàlisi ara els porta a seguir pel mateix camí garantint sous i abandonant un cop més els votants independentistes perplexos amb aquestes decisions de pur poder polític i nul·la obediència a la ciutadania.

La degradació dels principis de la democràcia.