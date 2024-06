Cal una observança de l’actual bruixeria

Un dels mals del nostre temps desconcertant i sofert és la bruixeria. Ara no està de moda parlar de la bruixeria com quelcom dolent perquè hom ho assocïa amb la Inquisició i les bruixes de l’era preindustrial. El cas és que hi ha tot un mercat de les teràpies dites alternatives (o pitjor, anomenades ‘complementàries’) mesclades amb les històries adivinatòries de tota naturalesa. N’hi ha de certament extravagants. I la gent d’avui en dia és molt vulnerable davant de tanta ‘jeta’. Perquè el mercat resulta car i la mentida surt cara. I, alerta, cap organisme observa tot això. Ho repeteixo perquè s’entengue bé: tens a disposició un sistema de queixes que pots dirigir al col•lectiu col•legiat de metges i sanitaris, però no dels bruixots i les bruixes dels nostres dies. Això no pot ser. No es pot tolerar, perquè el poder d’aquesta gentola sobre una població estructuralment vulnerable és complet en molts casos. Ho sé i ho he vist de molt a prop i ara la meua consciència m’obliga a escriure sobre això (i no és la primera volta que ho faig).