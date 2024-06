S’acosta el 28-J, Dia de l’Alliberament LGTB (conegut també com Orgull). A Roma el celebraran avui dissabte. Amb aquest motiu l’ATAC, la companyia de transports de la capital italiana, ha tingut la pensada de redecorar un dels combois de la línia A del metro amb els colors del moviment. L’han batejat com il treno dell’inclusività. Durant tot l’estiu, els usuaris del suburbà gaudiran de la vistosa decoració dels vagons, tant exterior com interior. S’haurà de ser molt homòfob perquè la coloració no alegri la jornada dels soferts viatgers. La idea recorda la que en el seu dia va adoptar el metro madrileny singularitzant tota la cartelleria de l’estació Chueca (a sota), situada en aquell significatiu barri i cridada en aquest cas a tenir un caràcter permanent fins que, toquem ferro, algun responsable se’n cansi.

La moda de pintar o decorar amb els colors de l’arc de Sant Martí tota mena de mobiliari urbà, objectes ciutadans o senyalètica viària (inclosos passos de zebra!) sembla cridada a deixar de ser-ho i esdevenir una quotidianitat més que la societat ha anat assumint, no sense alguna reticència de certs sectors, amb la qual també cal ser comprensiu. Sempre que no s’exageri la nota, que no fa sinó crear resistències, benvinguda sigui una pràctica que ajuda a normalitzar el que durant segles i segles s’ha perseguit i condemnat. Però ens estem allunyant del tema del bloc. Ja sabeu, si aquest estiu viatgeu a Roma (eviteu, però, el ferragosto, parlo per experiència!), preneu la línia A, que us servirà per fruir dels sis colors reivindicatius i de pas anar a veure la Fontana di Trevi, la Piazza del Popolo o, ironies de la vida, el Vaticà, aquell lloc encara ara tan maldestre gestionant la realitat LGTB.

[Imatge: agenzianova.com, esmadrid.com]