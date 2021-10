La gran cantant eslovaca Edita Gruberová va morir ahir a Zuric. “És la millor”, afirmava amb gran vehemència qui sabia d’òpera molt més que jo, que la idolatrava fora mida i que, malauradament, també ens va deixar fa alguns anys. El meu millor amic. Seguirà sent la millor per sempre, no hi ha res a discutir. En record de tots dos.

[Imatge: melomanodigital.com]