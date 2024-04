Que Sant Jordi ens ajudi a guanyar el combat

Per l’abril,

si cada gota en val mil,

cada rosa en val deu mil

i cada llibre cent mil.

Amb pluja, roses i llibres

celebrem la festa gran,

que ningú no en quedi fora,

ni els d’ara ni els qui vindran;

els d’ara, per fer patxoca

al costat de l’alt patró,

els qui vindran, per si toca

d’afegir-hi més saó,

perquè sant Jordi se senti

sempre ben acompanyat

i ens ajudi, als uns i als altres,

a poder guanyar el combat

que fa tants segles que dura

i encara no s’ha acabat.