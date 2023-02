“Santa Eulàlia és la patrona de Barcelona, i la seva festivitat se celebra el 13 de febrer. Segons la tradició, va ser martiritzada durant la persecució cristiana a l’Imperi Romà. La seva relació amb la ciutat és molt antiga i es remunta a l’època medieval, quan Santa Eulàlia es va convertir en una de les patrones més venerades de la ciutat. Des de llavors, la seva figura ha estat relacionada amb molts esdeveniments importants de la història de Barcelona, com la Guerra de la Independència i la Guerra Civil Espanyola. Actualment, la seva festivitat és un dels esdeveniments més importants de la ciutat i se celebra amb moltes activitats, com ara processons, concerts i activitats per a nens. A més a més, hi ha molts llocs a Barcelona que porten el nom de Santa Eulàlia, com ara la plaça i la basílica del mateix nom, així com l’estació de metro de la ciutat. En resum, la relació entre Santa Eulàlia i Barcelona és molt estreta i profunda, i la seva figura continua sent molt important per a la ciutat i la seva gent.”

Aquest text no l’he redactat jo sinó això que en diuen “intel·ligència artificial”. He tardat un minut entre formular la pregunta a l’aplicació corresponent (“Parla’m de Santa Eulàlia i la seva relació amb la ciutat de Barcelona, en quinze línies”), obtenir-ne la resposta, copiar-la, enganxar-la i fer-hi una mínima edició. Com es pot comprovar, hi ha algun error, com dir que la festivitat és demà dia 13, quan jo tenia entès que era avui dia 12, tal com certifica el Calendari dels pagesos, que va a missa. Tampoc sembla que sàpiga comptar les línies perquè quinze no me’n surten. Substituirà la intel·ligència artificial a la nostra, la natural, la de tota la vida? Espero que no, que tot acabi essent una ajuda més (que cal agafar amb pinces com es pot comprovar) en la nostra vida diària, però també podria ser que acabés esdevenint una mena de HAL que condicionés la nostra existència i anul·lés la nostra llibertat i la nostra privacitat personal, com ja fa dècades que ens han avançat algunes conegudes distopies. Sabrem evitar-ho?

[Text redactat per chat.openai.com; imatge: Viquipèdia]