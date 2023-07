Una illa que té la seva gràcia

L’illa de La Graciosa és la vuitena de les Canàries, la més petita de les poblades, factor que li confereix un encant especial. Són només 29 quilòmetres quadrats poblats per 721 habitants. D’origen volcànic com la seva veïna Lanzarote, hi és unida mitjançant ferris.

La Graciosa fou la meva destinació fa una setmana, esdevenint la sisena illa canària que trepitjo. Es tracta d’un territori pintoresc, de relleu suau i nombroses platges que ha sabut conservar fins a cert punt la tranquil·litat i l’ambient rústic. Les petites cases de pescadors o algunes edificacions més actuals, totes blanques i amb un màxim de dos nivells, s’agrupen en els dos únics nuclis urbans (la “capital” Caleta de Sebo i Pedro Barba). No existeix l’asfalt i les pistes que uneixen els diversos punts d’interès són recorregudes exclusivament per vehicles tot terreny o bicicletes, el lloguer dels quals constitueix una de les formes de vida dels seus residents, juntament amb la restauració, l’allotjament (hi ha possibilitat de quedar-se a dormir) o la venda de souvenirs i articles d’artesania.

De fet, la impressió que dona només desembarcar és la d’una Eivissa en petit. Malgrat les limitacions urbanístiques i ambientals per protegir l’encant de l’illa (forma part de l’arxipèlag Chinijo, parc natural de reserva de l’ecosistema marítim i terrestre), la plaga del turisme més o menys depredador hi ha arribat. La facilitat d’accés (hi ha dues companyies de ferris amb 19 serveis diaris d’anada i tornada) ha comportat que onades de visitants de totes edats i condicions ocupin carrers i establiments, platges i altres paratges naturals.

Personalment, la meva estança de poques hores a l’illa es centrà en dos indrets del tot recomanables: la platja del Salado, a deu minuts del centre caminant, amb la impressionant costa de Lanzarote enfront; i el restaurant Girasol-Casa Margucha, especialitzat en paelles i peix, amb unes curioses tovalles individuals decorades amb anuncis de principis de segle XX.

[Imatge: holaislascanarias.com]