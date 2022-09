Per amor a una ciutat: surt si pots

Succés a Vegueta, el barri històric (i més bonic) de Las Palmas. L’altre dia es declarà un incendi en una de les cases. Per fortuna, a l’interior no es trobava ningú en aquell moment i la ràpida actuació dels bombers evità mals majors. Això sí, ha quedat de moment inhabitable i una perceptible olor a socarrimat continua arribant a les narius uns quants dies després de l’accident, com ahir vaig poder tenir l’ocasió de comprovar. En contra del que es va dir en un primer moment, no és una casa massa antiga, com moltes de les que hi ha per la zona, perquè “només” és del segle XIX. El que passa és que, per les seves característiques arquitectòniques, armonitza prou bé amb les edificacions del voltant. Potser el que ha fet caure en l’error a més d’un és que a la façana de la casa, precisament en aquesta casa, s’hi fixà una placa (esquerra) en commemoració de la fundació de la ciutat. Tal com s’hi afirma, el primer poblament estable de Las Palmas (el Real de Las Palmas), que donaria lloc al barri de Vegueta, es situa a prop d’allí, al palmeral del riu Guiniguada.

No hi ha notícia sense comentari, seqüela o polèmica. En el cas que ens ocupa, la premsa destacà ben aviat l’absència d’un pla específic d’emergències per a aquell barri antic, caracteritzat com altres per presentar una estructura viària de carrers estrets i moltes edificacions amb abundància de materials combustibles. Tant la seguretat personal i material dels seus habitants com la protecció del considerable patrimoni històric del barri demanen una major prevenció en aquest sentit.

Es tracta realment d’una zona amb obstacles de tot tipus. Passejant pel barri, et trobes que, per exemple, el carrer de l’historiador Agustín Millares (el besavi del pintor Manolo Millares, de qui vam parlar la setmana passada) abans era coneguda (a dalt) com carrer Salsipuedes… L’existència d’un pas molt estret per accedir a un carrer perpendicular adjacent no deixa lloc a dubtes. Just perquè hi pugui accedir un bomber i la seva manguera, res més.

[Imatges: fotos de l’autor]