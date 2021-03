Un mal dia el pot tenir qualsevol

Quico Sallés té perfecte dret a dir el que va dir del president Torra a “Preguntes freqüents”, naturalment, i molesten profundament aquestes airades reaccions a les xarxes posant-lo a parir, a la picota com qui diu. La llibertat d’expressió, amics meus, també és això. Ara bé, convindrem en què no va estar excessivament afortunat quan va deixar anar que Quim Torra s’hauria d’esborrar del seu currículum el càrrec més honorable que ha tingut (molt honorable, literalment parlant) i quan va afegir que la política és una feina de cínics, que no n’hi ha prou amb ser bona persona.

Dir que Quim Torra va ser un mal president és més que discutible, i només que tinguem en compte els greus condicionants amb què va exercir la seva funció (govern barallat, repressió per totes bandes i pandèmia) ja supera de llarg l’aprovat, però en tot cas això seria una valoració que cadascú pot fer segons preferències ideològiques o dèries personals, i per tant no cal donar-hi més voltes. El que jo reprovo és això dels cínics i les bones persones. Ai carai. Reconeix implícitament que és una bona persona però també que calia que fos cínic. Mira que en fa d’anys que s’està criticant la política, les seves corrupteles, les seves maneres opaques de fer i desfer, el seu distanciament de la societat… La demanda de renovació a la política és general, i quan apareix un home com Torra, allunyat d’aquell món (és un polític “no professional”, honest, transparent, humà…) resulta que tampoc és adient. Potser preferiria Isabel Díaz Ayuso, el revers de Torra en absolutament tots els sentits?

Intueixo que Sallés ja s’ha mig penedit de les seves opinions (emeses davant per davant de tota una Pilar Rahola, cosa que les va fer més remarcables, per contrast), però ell no ho reconeixerà. És igual i hi té dret. Seguirem (almenys jo) admirant el seu periodisme a peu de carrer, dinàmic, amè i desacomplexat. És la mena de professionals que ens fan falta en una època de periodisme còmode i obedient.

[Imatge: elmon.cat]